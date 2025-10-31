إن رمث كيمت.. عبير صبري تحتفل بالمتحف المصري الكبير

أعربت الفنانة عبير صبري، عن فخرها بالمتحف المصري الكبير، هذا الحدث التاريخي الذي ينتظره العالم أجمع، والمقرر افتتاحه غدا السبت.

وكتبت عبير صبري، في منشور علي صفحتها الرسمية على موقع فيس بوك: “نحن أبناء النيل.. نحن شعب مصر العظيم.. ومصر الحضارة".

وهي عبارة باللغة المصرية القديمة تعني "شعب مصر"، في إشارة إلى عمق الانتماء والاعتزاز بالحضارة المصرية العريقة.

وأشاد متابعوها بالمنشور، معتبرين كلماتها انعكاسًا لروح الفخر الوطني التي يعيشها المصريون مع اقتراب افتتاح أكبر صرح أثري وثقافي في العالم، والذي سيُبرز عظمة التاريخ المصري القديم أمام أنظار العالم.