تامر عبد الحميد: جمهور الزمالك الأكثر فهما لكرة القدم في العالم
بسمة وهبة: المصريون يعيشون فرحة وطنية غير مسبوقة استعدادًا ليوم استثنائي
أعلى سعر دولار اليوم 31-10-2025
بعد تطبيق التوقيت الشتوي.. المواعيد الجديدة للقطار الكهربائي الخفيف LRT
تحقيق حكومي أمريكي: إسرائيل انتهكت حقوق الإنسان في غزة
وميض غامض في درب التبانة| علماء يقتربون من حل لغز الكون.. ومادة مظلمة تبوح بالسر
صرف معاشات شهر نوفمبر 2025 .. غدا
رحمة أحمد بعد الزج باسمها في أزمة رحمة محسن: كرهت اسمي.. وهعمل محضر
رئيس ألمانيا: أغتنم المشاركة بافتتاح المتحف المصري الكبير لإجراء مباحثات مع الرئيس السيسي
بـ 150 ألف دولار.. ساعة أحمد الشرع تثير الجدل في منتدى الاستثمار
أقل سعر دولار اليوم 31-10-2025
احذري طهي اللحوم أو الدواجن المجمدة مباشرة

ريهام قدري

حذرت الدكتورة سماح نوح، طبيبة بيطرية، من خطورة طهي اللحوم أو الدواجن المجمدة مباشرة دون تسييحها بطريقة صحيحة، مؤكدة أن ذلك قد يؤدي إلى عدم نضج الطعام من الداخل وبالتالي احتمالية بقاء بعض أنواع البكتيريا المسببة للأمراض مثل البروسيلا والتيفويد.


وأوضحت "نوح" أن الطريقة الصحيحة لتذويب اللحوم أو الدواجن هي وضعها على الرف السفلي في الثلاجة لمدة يوم كامل حتى تفك تدريجيًا، وليس تركها في درجة حرارة الغرفة، لأن ذلك يسمح بتكاثر البكتيريا بسرعة.


وأضافت أنه لا يجوز إعادة تجميد اللحم بعد خروجه من الفريزر إلا إذا تم تسييحه داخل الثلاجة، مشيرة إلى أن التجميد المتكرر يؤدي إلى فقد جزء كبير من البروتينات والسوائل المفيدة داخل الأنسجة العضلية، مما يقلل من قيمتها الغذائية.

وفي الحالات الطارئة، نصحت د. سماح نوح بإمكانية تسريع التسييح من خلال وضع الكيس المغلق في ماء بارد لمدة نصف ساعة أو تعريضه للماء الجاري البارد، كما يمكن استخدام الميكروويف لمدة دقيقة واحدة فقط بشرط ثقب الكيس لتصريف بخار التجميد.


واختتمت "نوح" تحذيرها قائلة إن الهدف من كل هذه الخطوات هو ضمان وصول درجة الحرارة إلى قلب اللحم أثناء الطهي للقضاء على أي ميكروبات محتملة، والحفاظ على الطعم والقيمة الغذائية للطعام.

