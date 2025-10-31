احذري طهي اللحوم أو الدواجن المجمدة مباشرة

حذرت الدكتورة سماح نوح، طبيبة بيطرية، من خطورة طهي اللحوم أو الدواجن المجمدة مباشرة دون تسييحها بطريقة صحيحة، مؤكدة أن ذلك قد يؤدي إلى عدم نضج الطعام من الداخل وبالتالي احتمالية بقاء بعض أنواع البكتيريا المسببة للأمراض مثل البروسيلا والتيفويد.



وأوضحت "نوح" أن الطريقة الصحيحة لتذويب اللحوم أو الدواجن هي وضعها على الرف السفلي في الثلاجة لمدة يوم كامل حتى تفك تدريجيًا، وليس تركها في درجة حرارة الغرفة، لأن ذلك يسمح بتكاثر البكتيريا بسرعة.



وأضافت أنه لا يجوز إعادة تجميد اللحم بعد خروجه من الفريزر إلا إذا تم تسييحه داخل الثلاجة، مشيرة إلى أن التجميد المتكرر يؤدي إلى فقد جزء كبير من البروتينات والسوائل المفيدة داخل الأنسجة العضلية، مما يقلل من قيمتها الغذائية.

وفي الحالات الطارئة، نصحت د. سماح نوح بإمكانية تسريع التسييح من خلال وضع الكيس المغلق في ماء بارد لمدة نصف ساعة أو تعريضه للماء الجاري البارد، كما يمكن استخدام الميكروويف لمدة دقيقة واحدة فقط بشرط ثقب الكيس لتصريف بخار التجميد.



واختتمت "نوح" تحذيرها قائلة إن الهدف من كل هذه الخطوات هو ضمان وصول درجة الحرارة إلى قلب اللحم أثناء الطهي للقضاء على أي ميكروبات محتملة، والحفاظ على الطعم والقيمة الغذائية للطعام.