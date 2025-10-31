طرق ممتعة للاحتفال مع أطفالك بافتتاح المتحف المصري الكبير



يعد افتتاح المتحف المصري الكبير حدثًا تاريخيًا ينتظره المصريون والعالم أجمع، فهو يضم كنوزًا فريدة من حضارتنا العريقة التي يفخر بها كل مصري.



ويمكنكِ أن تجعلي أطفالك جزءًا من هذا الحدث المميز بطريقة بسيطة وممتعة داخل المنزل. إليكِ بعض الأفكار:



1. يوم فرعوني في المنزل

حوّلي اليوم إلى أجواء فرعونية مرحة:

اصنعي لأطفالك تيجانًا فرعونية من الورق الذهبي أو الكارتون.

شغّلي موسيقى فرعونية أو أغاني وطنية.

نظّمي مسابقة صغيرة بأسئلة عن الملوك والفراعنة، مثل:

من بنى الهرم الأكبر؟ أو ما معنى عين حورس؟



2. وجبة مستوحاة من المطبخ المصري القديم

قدّمي لأطفالك أكلات بسيطة كان المصري القديم يتناولها مثل: العسل، التمر، العيش البلدي، الجبن القديمة، واللبن.

اشرحي لهم أن هذه كانت أطعمة أجدادنا الذين بنوا الحضارة.



3. مشاهدة الافتتاح مع شرح مبسط

شاهدي افتتاح المتحف مع أطفالك على التلفاز، وفسّري لهم بلُغة سهلة معنى هذا الحدث العظيم، وأن المتحف يضم آثار الملوك المصريين الذين تحدّث عنهم العالم كله.



4. أنشطة فنية

اطبعي لهم رسومات لتلوين الأهرامات أو الملوك الفراعنة، أو استخدمي الصلصال لتشكيل الجعارين والتيجان الملكية، فهذه الأنشطة تساعدهم على حب التاريخ بطريقة ممتعة.

5. زيارة المتحف بعد الافتتاح

خططي لزيارة المتحف قريبًا، لتشاهدي مع أطفالك كنوز مصر عن قرب، ودعيهم يكتبون بعد الزيارة “يوم في المتحف المصري الكبير”، لتبقى ذكرى جميلة في أذهانهم.