قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأزهر يدين مجـ.ازر الفاشر.. ويدعو لتدخل عاجل لوقف نزيف دمـ.اء السودانيين
تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الجمعة بالأسواق
عاصفة القرن.. إعصار يضرب هايتي ووفاة 30 شخصا وفقدان العشرات
واشنطن تمهل حماس 24 ساعة قبل تحرك إسرائيلي لفرض وقف النار بالقوة
تامر عبد الحميد: جمهور الزمالك الأكثر فهما لكرة القدم في العالم
بسمة وهبة: المصريون يعيشون فرحة وطنية غير مسبوقة استعدادًا ليوم استثنائي
أعلى سعر دولار اليوم 31-10-2025
بعد تطبيق التوقيت الشتوي.. المواعيد الجديدة للقطار الكهربائي الخفيف LRT
تحقيق حكومي أمريكي: إسرائيل انتهكت حقوق الإنسان في غزة
وميض غامض في درب التبانة| علماء يقتربون من حل لغز الكون.. ومادة مظلمة تبوح بالسر
صرف معاشات شهر نوفمبر 2025 .. غدا
رحمة أحمد بعد الزج باسمها في أزمة رحمة محسن: كرهت اسمي.. وهعمل محضر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

طرق ممتعة للاحتفال مع أطفالك بافتتاح المتحف المصري الكبير

افتتاح المتحف
افتتاح المتحف
ريهام قدري


يعد افتتاح المتحف المصري الكبير حدثًا تاريخيًا ينتظره المصريون والعالم أجمع، فهو يضم كنوزًا فريدة من حضارتنا العريقة التي يفخر بها كل مصري.


ويمكنكِ أن تجعلي أطفالك جزءًا من هذا الحدث المميز بطريقة بسيطة وممتعة داخل المنزل. إليكِ بعض الأفكار:
 

 1. يوم فرعوني في المنزل
حوّلي اليوم إلى أجواء فرعونية مرحة:
اصنعي لأطفالك تيجانًا فرعونية من الورق الذهبي أو الكارتون.
شغّلي موسيقى فرعونية أو أغاني وطنية.
نظّمي مسابقة صغيرة بأسئلة عن الملوك والفراعنة، مثل:
من بنى الهرم الأكبر؟ أو ما معنى عين حورس؟
 

 2. وجبة مستوحاة من المطبخ المصري القديم
قدّمي لأطفالك أكلات بسيطة كان المصري القديم يتناولها مثل: العسل، التمر، العيش البلدي، الجبن القديمة، واللبن.
اشرحي لهم أن هذه كانت أطعمة أجدادنا الذين بنوا الحضارة.
 

 3. مشاهدة الافتتاح مع شرح مبسط
شاهدي افتتاح المتحف مع أطفالك على التلفاز، وفسّري لهم بلُغة سهلة معنى هذا الحدث العظيم، وأن المتحف يضم آثار الملوك المصريين الذين تحدّث عنهم العالم كله.
 

 4. أنشطة فنية
اطبعي لهم رسومات لتلوين الأهرامات أو الملوك الفراعنة، أو استخدمي الصلصال لتشكيل الجعارين والتيجان الملكية، فهذه الأنشطة تساعدهم على حب التاريخ بطريقة ممتعة.

5. زيارة المتحف بعد الافتتاح
خططي لزيارة المتحف قريبًا، لتشاهدي مع أطفالك كنوز مصر عن قرب، ودعيهم يكتبون بعد الزيارة “يوم في المتحف المصري الكبير”، لتبقى ذكرى جميلة في أذهانهم.

افتتاح المتحف المصري الكبير افتتاح المتحف الاحتفال بالمتحف المصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رحمة محسن وشيماء سعيد

زي رحمة محسن .. طليقة إسماعيل الليثي تعلن تعرضها للتهديد

رحمة محسن

أول تعليق من مأذون زواج رحمة محسن بعد أزمة الفيديوهات المسربة .. خاص

عيسى ابولولو سفاح الفاشر

قوات الدعم السريع تعلن القبض على عيسى أبو لولو تمهيدا لمحاكمته في انتهاكات الفاشر

ريم سامي

إصابة ابن الفنانة ريم سامي إثر سقوطه على رأسه.. ووالدها يطلب الدعاء: دخل العناية المركزة

سعر الذهب

تحرك جديد لـ سعر الذهب مساء اليوم الخميس 30-10-2025

رحمة أحمد

رحمة أحمد بعد الزج باسمها في أزمة رحمة محسن: كرهت اسمي.. وهعمل محضر

دعواتكم الصادقة لهما | نجاة حفيدي النائبة صبورة السيد بعد تعرضهما لحادث سير .. فيديو وصور

دعواتكم لهما | نجاة حفيدي النائبة صبورة السيد بعد تعرضهما لحادث سير .. فيديو وصور

توقعات أسعار الذهب

البنك الدولي يكشف توقعات أسعار الذهب في 2026.. هل يستمر الارتفاع؟

ترشيحاتنا

وزير الاستثمار

وزير الاستثمار: اتخذنا 29 إجراء لتسهيل زمن الإفراج الجمركي

وزير الاستثمار

وزير الاستثمار: السياحة وصناعة الملابس والأغذية جاهزة لجذب الاستثمارات

الثلاثي الجامد في "السادة الأفاضل"

طه الدسوقي: حبيت ثلاثي السادة الأفاضل عشان مش فاهمين بيعملوا ايه.. فيديو

بالصور

طريقة عمل جيلي الرمان.. حلوى خفيفة ومنعشة بمذاق شتوي رائع

طريقة عمل جيلي الرمان
طريقة عمل جيلي الرمان
طريقة عمل جيلي الرمان

علاج يدمر خلايا السرطان خلال نصف ساعة.. حقيقة علمية أم قفزة تتجاوز المنطق؟

ما هو العلاج الحراري الضوئي؟
ما هو العلاج الحراري الضوئي؟
ما هو العلاج الحراري الضوئي؟

أطعمة تخدع الجسم.. كيف يمكن أن تتحول الفيتامينات إلى خطر صامت؟

كيف تتحول الفيتامينات إلى خطر صامت على صحتك؟
كيف تتحول الفيتامينات إلى خطر صامت على صحتك؟
كيف تتحول الفيتامينات إلى خطر صامت على صحتك؟

فيديو

واقعة طنطا

الابن العاق في طنطا.. ينهي حياة والده أثناء نومه بسبب المال

رحمة محسن وشيماء سعيد

زي رحمة محسن .. طليقة إسماعيل الليثي تعلن تعرضها للتهديد

مصطفي قمر

مصطفى قمر يطرح ثاني أغاني ألبومه الجديد بعنوان "أصل الأيام" ..فيديو

انفصال سامر ابوطالب

انفصال جديد يهز الوسط الفني.. سامر أبو طالب “سينجل” من تاني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: هات ايدك يا ولا وتعالى نجري ..!!

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل نحن نحب من يُشبهنا أم من يُكملنا ؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: المتحف المصري إنجاز وأمانة

د. هبة النجار

د.هبة النجار تكتب: مصر.. وطن السلام

المزيد