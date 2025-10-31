التحقيق في إصابة شخص خلال مشاجرة مع آخرين بقليوب

بدأت جهات التحقيق بقليوب التحقيق فى إصابة شخص خلال مشاجرة نشبت مع آخرين بسبب خلافات سابقة بين الطرفين تعدى على إثرها المتهم بساطور على المجني عليه.

تلقى اللواء أشرف جاب الله، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء محمد السيد، مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية، يفيد بوقوع مشاجرة ومصابين بقرية نوى بدائرة مركز شبين القناطر.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص إصابة الشاب محمد أحمد بجرح شديد في الأيدي والرأس والوجه، وجرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، كما تبين إصابة الطرف الآخر في الواقعة.

وكشفت التحريات أن الطرفين جيران، وسبق أن نشبت بينهما خلافات قديمة، تجددت على إثرها المشاجرة، فقام أحدهما بالتعدي على الآخر باستخدام ساطور مما أسفر عن إصابته وتم نقله إلى المستشفى وتقديم اللازم وخروجه منها، تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق.

