قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بريطانيا تؤكد امتلاكها أدلة على إعدامات جماعية في الفاشر
افتتاح المتحف المصري الكبير.. اكتمال أبرز معلم ثقافي عالمي بالجيزة
المتاحف ذاكرة الشعوب.. من الجيزة إلى بكين قصص تروى عن الإرادة والصمود
استبعد المهاجم الوهمي.. تعديلات توروب قبل مواجهة الأهلي والمصري
المشرف الأسبق على المشروع: المتحف المصري الكبير إنجاز يوازي بناء هرم جديد
تذكرة دخول المتحف الكبير.. ازاي تحجز تذكرتك بسهولة؟| صور
عريس فرنسي يحوّل بدلة زفافه إلى لوحة إعلانات لتغطية نفقات الحفل| شاهد
أندر قطع أثرية بالعالم.. تعرف على أهم محتويات المتحف المصري الكبير
دراسات في إيطاليا ودعم ياباني.. فاروق حسني يروي لـ“صدى البلد” قصة ميلاد أعظم متحف بالعالم
تفاصيل خطة التأمين الطبي لاحتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير.. صور
سفير اليمن بالقاهرة لـ صدى البلد: المتحف المصري الكبير معجزة القرن الـ21
قبل المشاهدة على التليفزيون.. تفاصيل فعاليات افتتاح المتحف المصري الكبير
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مقالات

د. هبة عيد تكتب: من الحب إلى التلاشي.. العلاقات السامة في ثوب الزواج

د. هبة عيد
د. هبة عيد

لم يكن الزواج يومًا ساحة صراع، بل ميثاقًا للسكينة والمودة، لكن حين يختلط الحب بالأنانية، والرعاية بالسيطرة، يتحول المأوى إلى متاهة نفسية، ويصبح البيت الذي خُلق ليمنح الطمأنينة مصدرًا للاضطراب والتآكل الداخلي.

كثير من النساء بدأن علاقتهن بحبٍ صادق، ظنن أنه سيحميهن من الخوف والوحدة، لكنه بمرور الوقت كشف عن وجهٍ آخر... وجه الرجل النرجسي الذي لا يحب إلا ذاته.

يُتقن هذا النوع فنّ التلاعب، يبدأ بالاهتمام المفرط، ثم يتحوّل شيئًا فشيئًا إلى منتقد لكل ما فيك. يشكّك في قيمتك، يزرع اللوم فيك، ويُقنعك أنك السبب في كل خلاف.

ومع مرور الأيام، تبهت الألوان، ويصبح الحب ساحة اتهامٍ وصمتٍ وخذلانٍ متكرر.

تعيش المرأة في العلاقة السامة دورة من الأمل والخذلان، من التبرير إلى الانكسار.

تغفر على أمل أن يتغير، ثم تصحو على الحقيقة المؤلمة بأنه لا يريد سوى أن يحتفظ بها مكسورة كي يظل هو الأعلى.

وفي كل مرة تحاول النهوض، يأتيه الخوف من فقدان السيطرة، فيعيدها إلى دائرة الذنب والشك.

علم النفس يُسمي هذا النمط من العلاقات بـ«الارتباط المؤذي» علاقة تتغذى على الخوف لا على الحب، على السيطرة لا على الشراكة، على الحاجة لا على الاختيار.
وهنا ينهار التوازن الإنساني الذي أراده الله في قوله: «لتسكنوا إليها».

فكيف تسكن روحٌ في بيتٍ تُسحق فيه كرامتها كل يوم؟

المجتمع يزيد الجرح نزفًا حين يردد لها كلمات مثل: «اصبري من أجل الأولاد»، أو «الرجال كلهم هكذا»، متجاهلًا أن الصبر على القهر ليس فضيلة، وأن الأطفال الذين ينشأون في بيتٍ مليء بالإهانة لا يخرجون أسوياء، بل يورّثون الوجع ذاته لأجيالٍ جديدة.

الحقيقة أن الانفصال ليس دائمًا نهاية، بل أحيانًا هو بداية الشفاء.

حين تختار المرأة كرامتها بعد أن استُنزفت، فإنها لا تهرب، بل تنقذ نفسها من الانطفاء.

الانسحاب من علاقة مؤذية ليس ضعفًا، بل وعيًا متأخرًا بحقها في الأمان النفسي.

في العلاقات السامة لا يُحبك الآخر لأنك أنت، بل لأنك تُشبع احتياجه للسيطرة.

وحين تتوقفين عن الخضوع، يسقط القناع، ويتلاشى الحب الذي كان في حقيقته حبًّا للذات.

المرأة الواعية اليوم تعرف أن الزواج ليس محطة للنجاة من الوحدة، بل تجربة نضج، وأن الرجل الحقيقي لا يُطفئها ليُضيء نفسه، بل يقف بجانبها ليتشاركا النور.

هي لا تحتاج من يُكملها، لأنها مكتملة بذاتها، لكنها تبحث عن من يشاركها الحياة دون أن ينتقص منها شيئًا.

فلنعد تعريف الزواج كما أراده الخالق سكن، ورحمة، وتكامل.
ولتعرف كل امرأة أن الحب الحقيقي لا يُطفئها، بل يمدّها بالضوء.

وأن من الحب إلى التلاشي... خطوة واحدة اسمها «السكوت عن الأذى».

الزواج الحب الرعاية المأوى البيت الطمأنينة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ذهب

سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 مفاجأة

شيكابالا

شيكابالا يفتح النار علي نجم الأهلي : اللي عملته مالوش لازمة

أحمد حسن

أحمد حسن يعلن عن جنسية مدرب الزمالك الجديد

منتخب اليد

مباراة منتخب مصر ضد ألمانيا مباشر في نهائي كأس العالم لكرة اليد للناشئين.. الموعد والقنوات

الخطيب

فوز قائمة الخطيب في انتخابات النادي الأهلي.. نتائج التصويت لكل مرشح

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم السبت 1-11-2025 في مصر

الخطيب

بالأسماء.. قائمة الخطيب بعد فوزها في انتخابات الأهلي

صورة موضوعية

جثمانا كاهن كنيسة الأنبا شنودة بالغردقة وزوجته يصلان الكاتدرائية

ترشيحاتنا

علماء دار الإفتاء يشاركون في القافلة الدعوية المشتركة

ضمن القوافل الدعوية المشتركة.. علماء الإفتاء يعقدون مجالس في مساجد شمال سيناء

دار الإفتاء

هل السيارة المؤجرة وتدر دخلا شهريا عليها زكاة مال ؟ .. الإفتاء تجيب

وزارة الأوقاف

الأوقاف تنظم 676 مجلسا فقهيا عن أحكام الإجارة في الإسلام بالمحافظات

بالصور

كيا الكهربائية تنسحب أمام تسلا موديل 3 وتتخلى عن المنافسة

كيا
كيا
كيا

حقيقة تخلي الصين عن دعم السيارات الكهربائية

الصين
الصين
الصين

عصائر الديتوكس تجهد الجسم وتقتل الكبد بصمت.. الحقيقة المرة وراء مشروب الصحة الزائف

عصائر الديتوكس تقتل الكبد بصمت
عصائر الديتوكس تقتل الكبد بصمت
عصائر الديتوكس تقتل الكبد بصمت

افتتاح المتحف الكبير..نفرتيتي وسر جمالها في قناع سحري عمره 3000 عام

افتتاح المتحف الكبير..نفرتيتي وسر جمالها قناع سحري عمره 3000 عام
افتتاح المتحف الكبير..نفرتيتي وسر جمالها قناع سحري عمره 3000 عام
افتتاح المتحف الكبير..نفرتيتي وسر جمالها قناع سحري عمره 3000 عام

فيديو

نجوم الفن والمتحف المصري الكبير

نجوم بالزي الفرعوني .. فنانون يحتفون بالمتحف المصري الكبير

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: مصر جاءت وبعدها جاء التاريخ

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: المتحف المصري الكبير.. رمز لنهضة مصر الحديثة أمام العالم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: هنا تتكلم الحضارة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبدالقادر يكتب: المتحف المصري الكبير.. قلب الحضارة النابض

محمد مندور

محمد مندور يكتب: لماذا نحتفي بالمتحف المصري الكبير؟

المزيد