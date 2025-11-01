قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

سميرة عبد العزيز: افتتاح المتحف المصري الكبير حدث عظيم يعكس مكانة مصر

الفنانة القديرة سميرة عبد العزيز
الفنانة القديرة سميرة عبد العزيز
أوركيد سامي

أعربت الفنانة القديرة سميرة عبد العزيز عن سعادتها البالغة بافتتاح المتحف المصري الكبير، مؤكدة أنه يعد حدثًا تاريخيًا لا يمكن للكلمات أن تصفه. وأكدت أن هذا الحدث يعكس مكانة مصر العريقة على مر العصور ويبرز دورها الثقافي والحضاري أمام شعوب العالم.

وفي تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد"، قالت سميرة عبد العزيز: "افتتاح المتحف المصري الكبير هو لحظة تاريخية، وأعتبره بمثابة فخر لكل المصريين، فهذا المتحف ليس مجرد مبنى، بل هو شهادة حية على حضارة مصر العظيمة التي كانت وستظل مصدر إلهام للعالم أجمع."

وأضافت الفنانة القديرة: "أشعر بالفخر الشديد لكوني مصرية، فمصر كانت وما زالت حاضنة للثقافة والفن، وأتمنى أن تكون هذه الخطوة نقطة انطلاق نحو مزيد من الاهتمام بالحفاظ على تراثنا الغني."

وفيما يتعلق بحبها لمصر، أكدت سميرة عبد العزيز: "أحب كل أغاني "أم الدنيا" مصر، فهي جزء من روحنا وتاريخنا، وكلما استمعت إليها، أشعر بالفخر والاعتزاز بمصريتي."

واختتمت تصريحها بقولها: "أتمنى لمصر دوام التقدم والازدهار، وأن تظل دائمًا منارة للعلم والثقافة والحضارة في العالم."

 

