اليوم.. منتخب الناشئين يواجه ألمانيا في نهائي بطولة العالم لكرة اليد بالمغرب

يخوض منتخب مصر لكرة اليد للناشئين تحت 17 عامًا مواجهة قوية أمام نظيره الألماني، مساء اليوم السبت، في نهائي بطولة العالم لكرة اليد المقامة في المغرب، حيث يسعى "صغار الفراعنة" لكتابة التاريخ والتتويج باللقب في النسخة الأولى من البطولة.

وتأهل المنتخب المصري إلى النهائي بعد فوزه المستحق على إسبانيا في نصف النهائي بنتيجة 31-28، بينما حجز المنتخب الألماني مقعده في المباراة النهائية عقب انتصاره العريض على قطر بنتيجة 39-22.

وكان منتخب مصر للناشئين قد واصل مشواره في البطولة بالعلامة الكاملة، حيث تصدر مجموعته بعد الفوز على المغرب بنتيجة 32-20، وسبق ذلك الانتصار على الولايات المتحدة الأمريكية بنتيجة 42-22، كما استهل مشواره بانتصار كبير على البرازيل بنتيجة 35-26.

وتضم قائمة منتخب مصر المشاركة في البطولة كلًا من:

في حراسة المرمى: عبدالملك محمود، محمد رامي، حمزة أحمد.

في الظهير الأيمن: يوسف عمرو، محمد وليد، سيف الله عمر.

في الجناح الأيمن: ياسين خالد، حمزة سامي.

في الظهير الأيسر: مؤمن النقيب، يحيى هشام، محمود رامي.

في الجناح الأيسر: ياسين أحمد، معاذ السيد.

في صناعة اللعب: زين عبدالوارث، مازن عبدالغني.

وفي خط الدائرة: منصور عمر عامر، عبدالرحمن بكر، ياسين تامر.

وتُقام منافسات البطولة في مدينة الدار البيضاء المغربية، وسط مشاركة قوية من أبرز المنتخبات العالمية في فئة الناشئين.