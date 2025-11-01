القبض على 16 شخصا يستغلون 15 طفلا فى التسول بالقاهرة والجيزة

تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط (8 رجال - 8 سيدات "لـ 11 منهم معلومات جنائية") لقيامهم بإستغلال الأطفال الأحداث فى أعمال التسول وإستجداء المارة وبيع السلع بطريقة إلحاحية بنطاق محافظتى "القاهرة – الجيزة" .



وضبط بصحبتهم 15 حدث من المعرضين للخطر حال قيامهم ببيع السلع بشكل إلحاحى والتسول ، وبمواجهتهم إعترفوا بنشاطهم الإجرامى

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتسليم المجنى عليهم لأهليتهم وأخذ التعهد اللازم عليهم بحسن رعايتهم والتنسيق مع الجهات المعنية لإتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إيداع من تعذر الوصول لأهليته لإحدى دور الرعاية.





