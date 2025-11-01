عاتبه بسبب معاكسة فتاة.. القبض على طالب تعدى على أخر بسلاح أبيض في دمياط

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص يحمل سلاحا أبيض بالتعدى بالضرب على آخر في دمياط.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 28 الجارى تبلغ لمركز شرطة كفر البطيخ بدمياط من عامل مقيم بدائرة المركز، بتضرره من (طالب ، مقيم بذات الدائرة) لقيامه بالتعدى على نجله بالضرب وإحداث إصابته بإستخدام سلاح أبيض لمعاتبته على معاكسة إحدى الفتيات .

تم ضبط المشكو فى حقه ، وبحوزته الأداة المستخدمة فى التعدى، وبمواجهته أعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.





