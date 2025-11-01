طريقة طاجن البامية باللحم ..بمذاق لا يقاوم

قدمت الشيف غادة التلي، على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل طاجن البامية باللحم فهو من الأكلات التي يعشق الكثير من الأشخاص تناولها ويمكنك تطبيقها بأسهل الخطوات.

مقادير طاجن البامية باللحم



● 1 كيلو بامية

● ½ كيلو لحم كباب حلة مسلوق

● 1 بصل

● 4 فص ثوم

● 2 كوب طماطم مبشورة

● 4 ملعقة كبيرة صلصة

● 2 ملعقة كبيرة سمنة

● 1 فلفل حار

● ملح وفلفل

● 1 ملعقة صغيرة بهارات

● 1 ملعقة صغيرة كزبرة ناشفة

● 4 ملعقة كبيرة ليمون

● ¼ كوب كزبرة خضراء مفرومة حسب الرغبة

● 4 فص ثوم إضافي

● 1 ملعقة كبيرة سمنة إضافية

طريقة تحضير طاجن البامية باللحم



يشوح البصل والثوم المفروم والفلفل الحار في السمنة أو الزيت على النار

تضاف البامية ويقلب كل الخليط على النار

تضاف الطماطم المبشورة وصلصة الطماطم ويقلب كل الخليط على النار

تضاف اللحمة المسلوقة والمرقة أو الماء الساخن والتوابل والملح والفلفل الأسود

يوضع الخليط في طاجن في الفرن لمدة حوالي ساعة حتى تمام النضج

يمكن إضافة عصير الليمون

تشوح الكزبرة المفرومة في السمنة مع الثوم والكزبرة الخضراء

يضاف الخليط على وجه الطاجن عند التقديم