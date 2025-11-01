قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مرأة ومنوعات

نوع شهير من الزيوت استخدمته كليوباترا في التجميل

كليوباترا
كليوباترا
هاجر هانئ

 زيت الخروع كان سلاحا في ترسانة الجمال في كليوباترا - يقال إن ملكة النيل استخدمته في شعرها، وتقول بعض المصادر، لإشراق بياض عينيها.


 كان زيت الخروع موجودا منذ آلاف السنين وكان عنصرا أساسيا في مجلس الوزراء الطبي منذ المئات.
لذلك من المستغرب إلى حد ما رؤية الإكسير الاحتياطي - المعروف بتهدئة المعدة وتجميل الشعر - يحظى بالاهتمام من صناعات العافية والجمال التي تنتج منتجات تدعي أنها تنمو رموشك أو تجعل بشرتك تتوهج.
 

ما هو زيت الخروع؟


يصنع زيت الخروع عن طريق الضغط على بذور حبوب الخروع، والتي تنتج سائلا لزجا أكثر سمكا من زيت الزيتون والأصفر الباهت في اللون. يعرف زيت الخروع بكونه مليئا بالدهون الثلاثية والأحماض الدهنية، ويحتوي على كمية كبيرة من حمض الريسينوليك، وهو مكون متعدد الاستخدامات يجعله مناسبا تماما لمجموعة واسعة من الصيغ - الصناعية والطبية والصيدلانية على حد سواء. فوائد زيت الخروع لا تعد ولا تحصى: كمرطب ومضاد للالتهابات، بالإضافة إلى مثخن الشعر وتقويته.

كيلوباترا


ماذا عن ادعاءات الجمال تلك؟
بصرف النظر عن الادعاءات الإعلانية، أظهرت دراسة واحدة على الأقل أن زيت الخروع يزيد من بريق الشعر - المفهوم بشكل أكثر شيوعا على أنه تألق - بشكل عام، وفقا لبينديا غاندي، الطبيب الذي يمارس الطب الوظيفي والتكاملي في جورجيا.
على الرغم من عدم وجود دراسات تظهر أن زيت الخروع يسبب نمو الشعر مباشرة، إلا أن غاندي قال إن النظرية ليست بعيدة المنال. كتبت في رسالة بريد إلكتروني: "يتم تشغيل نمو الشعر بواسطة البروستاجلاندين (PGE2) وقد ثبت أن حمض الريسينوليك في زيت الخروع يحفز PGE2 حتى نتمكن من الاستنتاج أن هذا هو السبب في أنه يزيد من نمو الشعر". إنها تعطي مثالا على لاتيس، وهو منتج لنمو الرموش يستخدم "نفس آلية العمل".
تتذكر غاندي أن والدتها تستخدم زيت الخروع على شعرها عندما كانت طفلة، بالإضافة إلى إعطائها لها عن طريق الفم للإمساك. عندما أنجبت ابنتها في العام الماضي، وصلت إليها أيضا.
قال غاندي: "موضعيا، تحصل على خصائص مضادة للالتهابات"، وهذا هو السبب في أن زيت الخروع هو مكون في منتجات مثل كريمات مكافحة الشيخوخة وعلامات التمدد والمراهم لحروق الشمس والطفح الجلدي. يمكن أيضا استخدام زيت الخروع كعلاج مضاد للبكتيريا والفطريات لمكافحة النمو المفرط للخميرة وتراكمها على فروة الرأس.
 

المصدر: iol.co.za
 

كليوباترا زيت الخروع ما هو زيت الخروع الشعر

