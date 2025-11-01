طريقة عمل الملوخية .. أكلة قدماء المصريين المفضلة

تعتبر الملوخية من أشهر أكلات القدماء المصريين، حيث كانت تزرع في وادي النيل، وكانت تسمى “ملوكية” كما أشار بعض خبراء التاريخ.

الملوخية كان يتناولها القدماء المصريين لأنها غية بالمعادن والفيتامينات التي يحتاجها الجسم، فكانت تعزز مناعتهم لذلك كانت تستخدم كبديل طبي في بعض الأوقات.

طريقة عمل الملوخية

المقادير

المقادير

● ½ كيلو ملوخية خضرا مفرومة

● راس ونص من الثوم

● كزبرة جافة

● ملح وفلفل

● مرقة دجاج

● سمنة بلدي

● قرن فلفل حار

● ½ قرن فلفل رومي

طريقة تحضير ملوخية

يشوح الثوم والفلفل الحار مع السمنة ثم تضاف الكزبرة.

تسخن المرقة مع الملح والفلفل والفلفل الرومي.

تضاف الملوخية ونقلب.

تضاف الطشة ونقدم.