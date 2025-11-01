إعدام 300 كيلو مواد غذائية فاسدة بالإسماعيلية

وجه اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية بالاهتمام بصحة المواطن الإسماعيلي وتكثيف الحملات الرقابية على مختلف الأغذية المقدمة للمواطنين.

في هذا السياق،نفذ فرع الهيئة القومية لسلامة الغذاء بالإسماعيلية ٢٩ حملة ميدانية على الأسواق والمنشآت الغذائية بمختلف أحياء ومراكز المحافظة، مع التركيز على المنشآت ذات الخطورة العالية.

شملت الحملات المرور على ١٨٩ منشأة غذائية مختلفة بالمحافظة، بالإضافة إلى فحص عدد من الشكاوى الغذائية الواردة للهيئة، كما تم تنفيذ زيارات تفتيشية على مطابخ مستشفيات جامعة قناة السويس، وكذلك مطابخ ومخازن دور رعاية الأيتام التابعة لمديرية التضامن الاجتماعي؛ للتأكد من سلامة الغذاء المقدم.

وأسفرت الحملات عن تحرير محاضر إعدام لـ ٢٩١ كجم من المواد الغذائية بعدد من المنشآت الغذائية على مستوى المحافظة التي ظهرت عليها علامات الفساد أو منتهية الصلاحية، فضلًا عن تنفيذ تدريب فوري للعاملين أثناء الزيارات على الممارسات الصحية الجيدة داخل المنشآت، وتصحيح بعض الممارسات الخاطئة، والتنبيه على المسئولين بضرورة التسجيل بالهيئة وتوفيق الأوضاع وفق اشتراطات سلامة الغذاء.

ويأتي ذلك في إطار قيام الهيئة القومية لسلامة الغذاء بدورها في الإشراف على السوق المحلي، وبناءً على تعليمات الدكتور طارق الهوبي رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسلامة الغذاء.