في البروفة الثانية.. منتخب اليد يواجه البرتغال وديًا استعدادًا لأمم إفريقيا

يلتقي المنتخب الوطني الأول لرجال كرة اليد بقيادة مديره الفني الإسباني خافيير باسكوال، مع نظيره البرتغالي في المباراة الودية الدولية الثانية بين المنتخبين.

موعد مباراة مصر والبرتغال الودية الدولية لكرة اليد

ومن المقرر، أن تقام المباراة في تمام السادسة من مساء اليوم السبت بمدينة مومنتا البرتغالية، علمًا أن المباراة الأولى قد أقيمت مساء الخميس الماضي وانتهت بفوز الفراعنة بنتيجة 32-28، وحصل نجم منتخبنا الوطني يحيى خالد على جائزة أفضل لاعب في المباراة.

تأتي المواجهتان أمام منتخب البرتغال، أحد المنتخبات الأوروبية القوية، بهدف رفع مستوى الاحتكاك الدولي، وتطبيق خطط وأساليب لعب جديدة استعدادًا للاستحقاقات القادمة، وعلى رأسها بطولة إفريقيا المقبلة في رواندا يناير المقبل، ضمن برنامج استعداد قوي وضعه مجلس ادارة اتحاد كرة اليد بقيادة خالد فتحي.

ويحرص الجهاز الفني للمنتخب بقيادة الإسباني باسكوال على استغلال المباراتين في تجربة أكبر عدد من اللاعبين، والاطمئنان على الجاهزية البدنية والفنية لعناصر المنتخب قبل الدخول في المراحل المتقدمة من الإعداد.

كان الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة اليد قد أجرى تعديلًا اضطراريًا على قائمة الفراعنة التي تستعد لمواجهة البرتغال، وذلك عقب وفاة والد اللاعب عمر خالد "كاستيلو" نجم النادي الأهلي.

وحصل "كاستيلو" على إذن من الجهاز الفني والإداري لمغادرة معسكر المنتخب في البرتغال والعودة إلى القاهرة لحضور جنازة والده الذي وافته المنية في ساعة مبكرة من صباح الثلاثاء الماضي.

فيما انضم أكرم يسري لاعب الزمالك إلى بعثة المنتخب في البرتغال لتعويض غياب كاستيلو في المباراتين الوديتين أمام المنتخب البرتغالي.

قائمة منتخب مصر لكرة اليد استعدادًا لوديتي البرتغال الدوليتين

وجاءت قائمة اللاعبين على النحو التالي:

في حراسة المرمى: محمد علي – محمد عصام الطيار – عبد الرحمن حميد.

في الجناح الأيسر: أحمد هشام “سيسا” – محمد مؤمن صفا.



في الظهير الأيسر: أحمد هشام دودو – علي زين – حسن قداح – عبد الرحمن فيصل.

في الجناح الأيمن: أكرم يسري – محمد عماد “أوكا”.

في الظهير الأيمن: يحيى خالد – محسن رمضان.

في صانع الألعاب: يحيى الدرع – سيف الدرع – أحمد خيري.

لاعبو الدائرة: أحمد عادل – خالد وليد – ياسر سيف – إبراهيم المصري.