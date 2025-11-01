قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

ياسين رمضان يتصدر قائمة هدافي ناشئي اليد قبل نهائي المونديال أمام ألمانيا

ياسين رمضان
ياسين رمضان

واصل ياسين رمضان، لاعب منتخب مصر للناشئين لكرة اليد مواليد 2008، تألقه في بطولة العالم المقامة حاليًا في المغرب، بعدما تصدر قائمة هدافي «أحفاد الفراعنة» بتسجيله 29 هدفًا خلال مشوار المنتخب نحو المباراة النهائية أمام ألمانيا، المقرر إقامتها مساء اليوم، السبت.

ويأتي يوسف عمرو في المركز الثاني برصيد 20 هدفًا، متساويًا مع زميله مؤمن النقيب الذي أحرز العدد نفسه من الأهداف، ليؤكد الثلاثي قوة الهجوم المصري في البطولة.

ويخوض منتخب مصر للناشئين مواجهة الحسم أمام نظيره الألماني في التاسعة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، وتنقل قناة “أون سبورت” اللقاء على الهواء مباشرة، مع وجود استوديو تحليلي قبل وبعد المباراة.

وكان منتخب ناشئي اليد قد تأهل إلى نهائي مونديال العالم بعد الفوز التاريخي على منتخب إسبانيا بطل أوروبا بنتيجة 31-28 في نصف النهائي، في واحدة من أقوى مباريات البطولة.

وسبق للفراعنة الصغار أن حققوا العلامة الكاملة في الدور الأول بعد الفوز على البرازيل في ضربة البداية بنتيجة 35-26، ثم التفوق على أمريكا في الجولة الثانية، قبل أن يختتموا الدور الأول بانتصار كبير على المغرب صاحب الأرض والجمهور بنتيجة 32-20.

ويطمح أحفاد الفراعنة إلى كتابة فصل جديد من التاريخ بالتتويج باللقب العالمي، بعدما قدموا أداءً مبهرًا طوال مشوار البطولة وأثبتوا أن كرة اليد المصرية لا تعرف المستحيل.

ياسين رمضان بطولة العالم الفراعنة المباراة النهائية أمام ألمانيا يوسف عمرو

