وزير الرياضة يطمئن على استعدادات منتخب ناشئي اليد قبل نهائي بطولة العالم

أجرى أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اتصالًا هاتفيًا بخالد فتحي، رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد ورئيس بعثة المنتخب الوطني بالمغرب، للاطمئنان على جاهزية منتخب مصر لناشئي اليد قبل خوض المباراة النهائية لبطولة العالم تحت 17 عامًا، والتي ستجمعه مع منتخب ألمانيا مساء اليوم السبت.

وكان منتخب مصر قد نجح في التأهل للمباراة النهائية بعد الفوز على إسبانيا في نصف النهائي بنتيجة 31 – 28، في مباراة قوية أظهر خلالها لاعبو "شباب الفراعنة" روح قتالية عالية وأداء مشرف أمام بطل أوروبا والمرشح الأبرز للتتويج باللقب.

وأكد وزير الشباب والرياضة دعمه الكامل للفريق والجهاز الفني، مشيرًا إلى أن الإنجاز العالمي المستهدف يأتي في وقت مميز يستلهم فيه اللاعبون العزيمة من روح الإنجاز الوطني وافتتاح المتحف المصري الكبير.

وأوضح صبحي أن هناك مكافآت استثنائية سيتم صرفها للفريق تقديرًا لما قدموه من مستويات مميزة تمثل إضافة هامة لسجل الرياضة المصرية.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة النهائية لبطولة العالم لكرة اليد مساء اليوم السبت في تمام الساعة 8:15 مساءً بتوقيت القاهرة، 9:15 بتوقيت مكة المكرمة، على صالة نويسر بمدينة كازابلانكا المغربية.