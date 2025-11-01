الزراعيين: المتحف المصري الكبير يعبر عن إرادة وطنية واعية تضع التراث بقلب التنمية

تتقدم نقابة الزراعيين بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والشعب المصري بأرق التهاني بمناسبة افتتاح المتحف المصري الكبير.

وأعرب سيد خليفة نقيب الزراعيين بأن النقابة تعرب عن فخرها واعتزازها بافتتاح المتحف الكبير، والذي يجسد عبقرية المصري عبر العصور ، ويعبر عن إرادة وطنية واعية تضع الثقافة والتراث في قلب التنمية الشاملة.

وأضافت النقابة بأن افتتاح المتحف هدية مصر للعالم يجسد عظمة مصر وريادتها الحضارية والإنسانية، ويوكّد قدرتها بقيادة الرئيس السيسي على تحقيق التقدم والازدهار للدولة المصرية

وسوف يسجل التاريخ هذا اليوم المفعم بمشاعر الفخر والاعتزاز التي يعيشها المصريون في هذا اليوم التاريخيّ تمثل قوة دافعة لمواصلة العمل والإنجاز.

ويوكّد نقيب الزراعيين أن مصر وشعبها ستظل دوما ماضية بعزيمة وإصرار نحو مستقبل يليق بمكانتها بين الأمم.

