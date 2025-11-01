أحمد عز : مصر شيدت الحضارة على أرضها منذ 7000 عام

أكد رجل الأعمال أحمد عز، خلال مشاركته في فعاليات افتتاح المتحف المصري الكبير، أن مصر أنشأت حضارتها على هذه الأرض منذ أكثر من 7000 عام، مشيرًا إلى أن الفنون والتقنيات التي ابتكرها المصريون القدماء دليل على عبقرية هذه الحضارة.

وأضاف عز أن الإنجازات السابقة تثبت قدرة المصريين على استعادة مكانتهم وريادتهم في العصر الحديث، معربًا عن فخره بكون مصر اليوم تقدم للعالم إرثًا حضاريًا خالدًا يجسد قوة وإبداع شعبها.

الطموح والإرادة المصرية في مواجهة التحديات

وشدد على أن استعادة هذا المجد لا يعكس فقط التاريخ العريق، بل يؤكد أيضًا الطموح والإرادة المصرية في مواجهة التحديات وبناء مستقبل مشرق للبلاد.