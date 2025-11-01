قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أحمد موسى: نزلت صورة ليا بالزي الفرعوني احتفالا بالمتحف.. ومليون واحد شافها
قبل افتتاح المتحف المصري الكبير .. سعر الذهب مساء اليوم السبت 1-11-2025
بث مباشر في المحافظات .. خريطة توزيع شاشات عرض افتتاح المتحف المصري الكبير
محافظ الجيزة: المتحف المصري الكبير رسالة تؤكد أن مصر كانت وستظل منارةً للعلم والثقافة والفن
حصريا ولأول مرة.. أحمد موسى يعرض فيديو لمركب خوفو من الداخل
وزيرة الثقافة الأردنية: مصر تمثل للمملكة نموذجا حضاريا في بناء المستقبل الثقافي
انت مش بيتر كراوتش .. شيكابالا يوجّه رسالة صادمة لـ حسين الشحات لهذا السبب
تويوتا ولكزس تؤكدان استخدام هذا المحرك في سياراتهما الرياضية القادمة
شاهد.. فعاليات افتتاح المتحف المصري الكبير بشوارع وميادين المحلة الكبرى
الاحتلال الإسرائيلي يعزل قرية بريف القنيطرة بسوريا.. صور
قبل الافتتاح.. تعرف على الطرق والتحويلات المرورية حول المتحف المصري الكبير
بث مباشر| بدء مراسم افتتاح المتحف المصري الكبير
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

المؤسسة العلاجية: نجاح أول عملية تغيير للصمام الميترالي بتقنية التدخل المحدود

الفريق الطبي
الفريق الطبي
عبدالصمد ماهر

في إنجاز طبي يضاف لسجل نجاحات المؤسسة العلاجية التابعة لوزارة الصحة والسكان، أعلنت الفرق الطبية بمركز جراحة القلب داخل مستشفى مبرة مصر القديمة عن نجاحها في إجراء أول عملية تغيير للصمام الميترالي باستخدام تقنية التدخل المحدود داخل مستشفيات المؤسسة.


أكد الأستاذ الدكتور محمد شقوير، رئيس مجلس إدارة المؤسسة العلاجية، أن العملية أجريت لمريضة تبلغ من العمر 22 عامًا. بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة، تم استخدام تقنية التدخل المحدود لعمل فتحة جانبية محدودة، وتكللت العملية بالنجاح التام، وتماثلت المريضة للشفاء بفضل جهود الفرق الطبية بمستشفى مبرة مصر القديمة.

تقنية التدخل المحدود 


أشار "شقوير" إلى أن استخدام تقنية التدخل المحدود في إجراء العديد من العمليات الجراحية المختلفة داخل مستشفيات المؤسسة حظي بإشادات واسعة من وزارة الصحة والسكان.

ولفت إلى أن الفرق الطبية التي تبنت هذه التقنية حققت نجاحات مضيئة في جميع الحالات التي أجريت حتى الآن.

وأوضح رئيس مجلس إدارة المؤسسه العلاجية أن هذا الإنجاز يأتي في إطار خطة التطوير الشاملة التي تشهدها مستشفيات المؤسسة العلاجية، والتي تهدف إلى تقديم خدمة طبية مميزة ،وفعالة وفقًا لأعلى معايير الجودة العالمية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان.


من جانبه، أكد الدكتور خالد لاشين، مدير مستشفى مبرة مصر القديمة، أن  الفرق الطبيه داخل المستشفى تتعامل مع جميع الحالات مهما كانت درجة صعوبتها، التزامًا بتطبيق أفضل المعايير الطبية الحديثة العالمية في كافة الأقسام.


ووجه الدكتور لاشين الشكر للفرق الطبية المشاركة في إجراء هذه الجراحة الرائدة،

المؤسسة العلاجية تغيير للصمام الميترالي تقنية التدخل المحدود وزارة الصحة والسكان أول عملية مبرة مصر القديمة

تراجع 550 جنيهًا من أعلى قمة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن

تراجع 550 جنيهًا من أعلى قمة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن

ذهب

سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 مفاجأة

شيكابالا

شيكابالا يفتح النار علي نجم الأهلي : اللي عملته مالوش لازمة

حقيقة الرسالة المكتوبة على علامة شبكة المحمول

حقيقة الرسالة المكتوبة على علامة شبكة المحمول

منتخب اليد

مباراة منتخب مصر ضد ألمانيا مباشر في نهائي كأس العالم لكرة اليد للناشئين.. الموعد والقنوات

صورة موضوعية

جثمانا كاهن كنيسة الأنبا شنودة بالغردقة وزوجته يصلان الكاتدرائية

حالة الطقس

استقرار مؤقت قبل العاصفة| الأرصاد تحذر من حالة ممطرة أقوي هذا الموعد

مصطفي عبده

جاله عرض كبير .. مصطفي عبده يحذر إدارة الأهلي من رحيل نجم الفريق

وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة

وزيرة البيئة تلتقي نظيرتها الكندية لبحث تعزيز التعاون ودعم أولويات العمل المناخي العالمي

عمرو ثروت

عمرو ثروت: افتتاح المتحف الكبير لحظة فخر لكل مصري تؤكد ريادة الدولة الثقافية

أرشيفية

عظمة الماضي وطموح المستقبل.. أطباء القاهرة عن المتحف المصري الكبير

بالصور

تويوتا ولكزس تؤكدان استخدام هذا المحرك في سياراتهما الرياضية القادمة

لكزس
لكزس
لكزس

دعوى قضائية بقيمة 5.7 مليار دولار.. تويوتا متهمة "بالاحتيال المنظم"

توبوتا
توبوتا
توبوتا

أول سيارة كهربائية للأطفال من تويوتا.. تعمل بالذكاء الاصطناعي

سيارة كهربائية للأطفال
سيارة كهربائية للأطفال
سيارة كهربائية للأطفال

كيا الكهربائية تنسحب أمام تسلا موديل 3 وتتخلى عن المنافسة

كيا
كيا
كيا

مواعيد الصلاة الجديدة

اعرف توقيت الصلوات الخمس بعد تطبيق الموعد الشتوي

زفاف هادى الباجورى

ببنهم 21 عاما .. لحظه سقوط هادي الباجوري وعروسته على الأرض في زفافهما

رضا البحراوي وابنه مالك

هنحب مين غيرها.. ابن رضا البحراوي يغني لـ مصر في حفل مدرسي

نجوم الفن والمتحف المصري الكبير

نجوم بالزي الفرعوني .. فنانون يحتفون بالمتحف المصري الكبير

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: مصر جاءت وبعدها جاء التاريخ

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: المتحف المصري الكبير.. رمز لنهضة مصر الحديثة أمام العالم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: هنا تتكلم الحضارة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبدالقادر يكتب: المتحف المصري الكبير.. قلب الحضارة النابض

محمد مندور

محمد مندور يكتب: لماذا نحتفي بالمتحف المصري الكبير؟

