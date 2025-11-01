المؤسسة العلاجية: نجاح أول عملية تغيير للصمام الميترالي بتقنية التدخل المحدود

في إنجاز طبي يضاف لسجل نجاحات المؤسسة العلاجية التابعة لوزارة الصحة والسكان، أعلنت الفرق الطبية بمركز جراحة القلب داخل مستشفى مبرة مصر القديمة عن نجاحها في إجراء أول عملية تغيير للصمام الميترالي باستخدام تقنية التدخل المحدود داخل مستشفيات المؤسسة.



أكد الأستاذ الدكتور محمد شقوير، رئيس مجلس إدارة المؤسسة العلاجية، أن العملية أجريت لمريضة تبلغ من العمر 22 عامًا. بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة، تم استخدام تقنية التدخل المحدود لعمل فتحة جانبية محدودة، وتكللت العملية بالنجاح التام، وتماثلت المريضة للشفاء بفضل جهود الفرق الطبية بمستشفى مبرة مصر القديمة.

تقنية التدخل المحدود



أشار "شقوير" إلى أن استخدام تقنية التدخل المحدود في إجراء العديد من العمليات الجراحية المختلفة داخل مستشفيات المؤسسة حظي بإشادات واسعة من وزارة الصحة والسكان.

ولفت إلى أن الفرق الطبية التي تبنت هذه التقنية حققت نجاحات مضيئة في جميع الحالات التي أجريت حتى الآن.

وأوضح رئيس مجلس إدارة المؤسسه العلاجية أن هذا الإنجاز يأتي في إطار خطة التطوير الشاملة التي تشهدها مستشفيات المؤسسة العلاجية، والتي تهدف إلى تقديم خدمة طبية مميزة ،وفعالة وفقًا لأعلى معايير الجودة العالمية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان.



من جانبه، أكد الدكتور خالد لاشين، مدير مستشفى مبرة مصر القديمة، أن الفرق الطبيه داخل المستشفى تتعامل مع جميع الحالات مهما كانت درجة صعوبتها، التزامًا بتطبيق أفضل المعايير الطبية الحديثة العالمية في كافة الأقسام.



ووجه الدكتور لاشين الشكر للفرق الطبية المشاركة في إجراء هذه الجراحة الرائدة،