محمد سامي: أي حد اختلفت معاه في الشغل فاشل
دخول 10 شاحنات مساعدات كويتية ضمن القافلة الـ60 من البوابة الفرعية لميناء رفح البري
وزير المالية: 50% من الموازنة العامة يتجه إلى الإنفاق الاجتماعي
الذهب يسترد جزءا من خسائره.. وهذه قيمة عيار 21 الآن
باسم يوسف: كل الهواتف والتطبيقات يتم استخدامها ضدنا لجمع بياناتنا وخلق حقيقة موازية
البابا تواضروس: أكثر من 100 دولة شاركت في مؤتمر مجلس الكنائس العالمي على أرض مصر
بعد حريق مركب الأقصر.. الشركة المالكة تنقل 230 سائحا إلى مراكب بديلة وتؤكد استمرار الرحلات
باسم يوسف: إسرائيل تجند مؤثرين عالميين للترويج لدعايتها وتشويه الفلسطينيين
اعترافات اليوتيوبر محمد عبد العاطي في اتهامه بنشر محتوى خادش
حماس تنفي صلتها بحادث إطلاق النار في رفح وتتهم الاحتلال بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار
واشنطن وافقت .. الخارجية الأمريكية: الغارات الإسرائيلية على غزة ليست انتهاكا لوقف إطلاق النار
بيتقدم لي عرسان وارفضهم من غير سبب؟.. أمين الإفتاء: ليس سحرًا أو عملًا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

لدراسة تجهيز بنك دم تجميعي... رئيس المؤسسة العلاجية في جولة تفقدية بمستشفى هليوبوليس

الدكتور محمد شقوير
الدكتور محمد شقوير
عبدالصمد ماهر

قام الدكتور محمد شقوير رئيس مجلس إدارة المؤسسة العلاجية بوزارة الصحة والسكان بجوله تفقديه بمستشفي هليوبوليس إحدي المستشفيات التابعة للمؤسسة العلاجية، وتضم العديد من التخصصات الطبية المختلفة بداخلها مثل أمراض القلب والمخ والاعصاب ،والأورام والجراحة العامة العظام المسالك البولية، وغيرها من التخصصات الطبية المختلفة.

بالاضافه لبعض الخدمات التي تقدم  لمنتفعي التأمين الصحي وقرارات العلاج علي نفقه الدوله 

دراسه التجهيزات الخاصه ببنك الدم التجميعي

وأكد رئيس مجلس ادارة  المؤسسه العلاجية أن المرور يهدف علي التأكيد من الخدمات الطبيه المقدمه للمرضي ودراسه التجهيزات الخاصه ببنك الدم التجميعي داخل المستشفي ومتابعه أعمال التطوير بداخله 

وأوضح شقوير أن المرور  شمل بعض الأقسام المختلفه منها  قسم الطوارئ والاستقبال،الرعايه المركزه 

شارك رئيس مجلس ادارة المؤسسه العلاجية بوزارة الصحة في المرور كلا من الكوادر الطبيه من بينها 

الدكتور شريف عبدالستار مدير مستشفي هليوبليس 

الدكتور احمد الشرقاوى نائب المدير

وعددا من رؤساء الأقسام الطبيه المختلفه

تجهيز بنك دم المؤسسة هليوبوليس الصحة الأورام المسالك البوليه أمراض القلب

ضحايا جريمة الهرم

أنا اتجوزت مامتكم.. اعترافات صادمة لمرتكب جريمة الهرم بعد 12 ساعة تحقيقات

وزيرة التنمية المحلية

استبعاد 15 مسئولا.. حركة تغييرات كبري تشمل 162 قيادة بالمحليات

أسعار الذهب

انهيار أسعار الذهب اليوم في مصر.. خسائر تاريخية تضرب عيار 21 الآن

العروس الضحية وزوجها المتهم

خلص عليها بعد 3 شهور زواج.. ننشر صورة عروس جسر السويس ضحية غدر زوجها

جريمة

اللُغز الغائب| جريمة هزت الرأي العام .. لماذا تخلص شيطان الهرم من الأم وأطفالها الثلاثة؟

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي

رسمياً.. مجلس الوزراء يُعلن موعد بدء العمل بالتوقيت الشتوي

خلصت عليهم واستنيت «الشرطة».. المتهم بقـ ـتـ ـل والدته وشقيقته في النزهة: سلوكهم مش مظبوط

خلصت عليهم واستنيت «الشرطة».. المتهم بإنهاء حياة والدته وشقيقته في النزهة: سلوكهم مش مظبوط

مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 9 قرارات جديدة اليوم.. تعرف عليها

جانب من الحدث

محافظ الوادي الجديد يتابع خطة إجراءات الصيانة للمرافق بمجمع المصالح الحكومية

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة

محافظ الجيزة يلتقي رؤساء أحياء الهرم والعمرانية والطالبية ونوابهم ومسئولي النظافة لمتابعة الاستعدادات الجارية لافتتاح المتحف المصري الكبير

محافظ الإسكندرية يبحث مع سفيرة فنلندا بالقاهرة آفاق التعاون المشترك

محافظ الإسكندرية يبحث مع سفيرة فنلندا بالقاهرة آفاق التعاون المشترك

بالصور

فورد تشوق لسياراتها توروس 2026 الجيل الجديد كليا

طريقة عمل طاجن البطاطس بقطع الدجاج .. وصفة شرقية لا تقاوم

يشبهان بعضهما جدا.. قصة زوجين صينيين ظنهما الناس توأما بسبب تطابق ملامحهما

هل غسيل السيارة في فصل الشتاء عادة صحيحة أم خطأ؟

واقعه الهرم

مفاجأة في واقعة الهرم.. الأب ينفي اغتصا.ب ابنته جنى: أمها محترمة

400 عملية تجميل

امرأة كورية تنفق 300 مليون وون على 400 عملية تجميل خلال 15 عاما

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: لماذا مريم؟!!

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الزراعة المناخية الذكية ودورها في تعظيم الإنتاج وتقليل مخاطر التقلبات الجوية في مصر

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: هل تُعيد مصر رسم خريطة الشرق الأوسط من بوابة إعمار غزة ؟

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الشباب العربي والحرب المفقودة.. الصحة النفسية على صفيح ساخن

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المتحف المصري الكبير: حين تتحدث الحضارة بلغة العصر

