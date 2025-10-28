لدراسة تجهيز بنك دم تجميعي... رئيس المؤسسة العلاجية في جولة تفقدية بمستشفى هليوبوليس

قام الدكتور محمد شقوير رئيس مجلس إدارة المؤسسة العلاجية بوزارة الصحة والسكان بجوله تفقديه بمستشفي هليوبوليس إحدي المستشفيات التابعة للمؤسسة العلاجية، وتضم العديد من التخصصات الطبية المختلفة بداخلها مثل أمراض القلب والمخ والاعصاب ،والأورام والجراحة العامة العظام المسالك البولية، وغيرها من التخصصات الطبية المختلفة.

بالاضافه لبعض الخدمات التي تقدم لمنتفعي التأمين الصحي وقرارات العلاج علي نفقه الدوله

دراسه التجهيزات الخاصه ببنك الدم التجميعي

وأكد رئيس مجلس ادارة المؤسسه العلاجية أن المرور يهدف علي التأكيد من الخدمات الطبيه المقدمه للمرضي ودراسه التجهيزات الخاصه ببنك الدم التجميعي داخل المستشفي ومتابعه أعمال التطوير بداخله

وأوضح شقوير أن المرور شمل بعض الأقسام المختلفه منها قسم الطوارئ والاستقبال،الرعايه المركزه

شارك رئيس مجلس ادارة المؤسسه العلاجية بوزارة الصحة في المرور كلا من الكوادر الطبيه من بينها

الدكتور شريف عبدالستار مدير مستشفي هليوبليس

الدكتور احمد الشرقاوى نائب المدير

وعددا من رؤساء الأقسام الطبيه المختلفه