سافر إلى باريس.. حكاية إصدار جواز سفر لرمسيس الثاني في 1976

كشف الدكتور سامح فخري، أستاذ المناظير بمعهد تيودور بلهارس للأبحاث، تفاصيل سفر مومياء الملك رمسيس الثاني عام 1976 إلى باريس، قائلاً: “في أواخر السبعينيات، وتحديدًا عام 1976، تمّت ملاحظة بعض الإصابات في مومياء رمسيس الثاني، الأمر الذي أثار قلق مصر والعالم بأسره باعتبارها ثروة عالمية وبعد عدة نقاشات، تم اتخاذ قرار بإجراء منظار لمومياء الملك رمسيس الثاني، حيث كان هناك شك في إصابتها بعدوى، على أن يتم علاجها في حال ثبوت ذلك باستخدام المعقمات أو الأشعة”.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، ضمن التغطية المباشرة لفعاليات افتتاح المتحف الكبير على شاشة النهار: "تم الاتفاق على إجراء المنظار في باريس، ومن اللافت أن المومياء صدرت لها وثيقة سفر بجواز سفر يحمل الرقم (1)، وكانت المهنة المسجلة فيه “ملك مصر”.

استقبال رسمي مهيب

وأردف: "تم استقبال المومياء في باريس بشكل رسمي كملك لمصر، وفقًا لما أطلق عليه نظرية لعنة الفراعنة، حيث كان يخشى الناس من عدم إجادة الاستقبال لملك فرعوني خشية الاصابة بلعنة الفراعنة حيث استُقبل من قِبل وزيرة الثقافة الفرنسية آنذاك، وأُطلقت المدافع تحيةً له، ورافقت الموكب درجات بخارية في استقبال رسمي مهيب قبل نحو خمسين عامًا، ثم نُقلت المومياء إلى أحد المتاحف لإجراء المنظار بواسطة الدكتور مصطفى المنيلاوي بالشراكة مع طاقم فرنسي مختص".



واختتم قائلًا: “تم اكتشاف وجود بعض العفن في المومياء، وتم علاجها عبر إشعاعات جاما منذ أواخر عام 1976 وحتى مطلع عام 1977، ثم عادت المومياء إلى مصر بعد الانتهاء من العلاج”.