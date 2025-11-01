قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شعبة المستلزمات الطبية: المتحف المصري الكبير يفتح أفاقا لإستثمارات جديدة بالسوق المصرية
عبد الرحيم حسن : يجب تدريس محتويات المتحف المصري الكبير بالمناهج
اتحاد المستثمرين الأفرو - آسيوي: نتوقع جذب المتحف الكبير زيادة 5 ملايين سائح سنويًا
مصطفى وزيري: الكشف عن 4 برديات كاملة باسمي .. وأشكر الرئيس السيسي
فاينانشيال تايمز : الهوس بالحضارة المصرية يتجدد باستمرار بين البريطانيين
يديعوت أحرونوت : قلق في إسرائيل من انتقال عدوى مرضى الحصبة إلى الأطباء
جامعة القاهرة تضيء مبانيها الرئيسية احتفالا بافتتاح المتحف المصري الكبير | شاهد
قبل انطلاق حفل افتتاح المتحف المصري الكبير.. هذا سعر الدولار مساء اليوم 1-11-2025
إندبندنت: المتحف المصري الكبير مصدر فخر وسعادة للثقافة في قارة إفريقيا بأسرها
مركز الترميم بالمتحف المصري الكبير: تدريب 150 متخصصًا وتعاملنا مع 57 ألف قطعة أثرية
أسعار التذاكر تبدأ من 100 جنيه.. مواعيد زيارة المتحف المصري الكبير للجمهور
عظمة الحضارة | يورجن كلوب يوجه رسالة إلى مصر من الأهرامات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

سافر إلى باريس.. حكاية إصدار جواز سفر لرمسيس الثاني في 1976

الملك رمسيس
الملك رمسيس
محمد البدوي

كشف الدكتور سامح فخري، أستاذ المناظير بمعهد تيودور بلهارس للأبحاث، تفاصيل سفر مومياء الملك رمسيس الثاني عام 1976 إلى باريس، قائلاً: “في أواخر السبعينيات، وتحديدًا عام 1976، تمّت ملاحظة بعض الإصابات في مومياء رمسيس الثاني، الأمر الذي أثار قلق مصر والعالم بأسره باعتبارها ثروة عالمية وبعد عدة نقاشات، تم اتخاذ قرار بإجراء منظار لمومياء الملك رمسيس الثاني، حيث كان هناك شك في إصابتها بعدوى، على أن يتم علاجها في حال ثبوت ذلك باستخدام المعقمات أو الأشعة”.


وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، ضمن التغطية المباشرة لفعاليات افتتاح المتحف الكبير على شاشة النهار: "تم الاتفاق على إجراء المنظار في باريس، ومن اللافت أن المومياء صدرت لها وثيقة سفر بجواز سفر يحمل الرقم (1)، وكانت المهنة المسجلة فيه “ملك مصر”.

استقبال رسمي مهيب 

وأردف: "تم استقبال المومياء في باريس بشكل رسمي  كملك لمصر، وفقًا لما أطلق عليه نظرية لعنة الفراعنة، حيث كان يخشى الناس من عدم إجادة  الاستقبال لملك فرعوني خشية الاصابة بلعنة الفراعنة حيث استُقبل من قِبل وزيرة الثقافة الفرنسية آنذاك، وأُطلقت المدافع تحيةً له، ورافقت الموكب درجات بخارية في استقبال رسمي مهيب قبل نحو خمسين عامًا، ثم نُقلت المومياء إلى أحد المتاحف لإجراء المنظار بواسطة الدكتور مصطفى المنيلاوي بالشراكة مع طاقم فرنسي مختص".


واختتم قائلًا: “تم اكتشاف وجود بعض العفن في المومياء، وتم علاجها عبر إشعاعات جاما منذ أواخر عام 1976 وحتى مطلع عام 1977، ثم عادت المومياء إلى مصر بعد الانتهاء من العلاج”.

الملك رمسيس الملك رمسيس الثاني مومياء الملك رمسيس ملك مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع 550 جنيهًا من أعلى قمة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن

تراجع 550 جنيهًا من أعلى قمة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن

شيكابالا

شيكابالا يفتح النار علي نجم الأهلي : اللي عملته مالوش لازمة

ذهب

سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 مفاجأة

المتحف المصري

بث مباشر| بدء مراسم افتتاح المتحف المصري الكبير

حقيقة الرسالة المكتوبة على علامة شبكة المحمول

حقيقة الرسالة المكتوبة على علامة شبكة المحمول

منتخب اليد

مباراة منتخب مصر ضد ألمانيا مباشر في نهائي كأس العالم لكرة اليد للناشئين.. الموعد والقنوات

صورة موضوعية

جثمانا كاهن كنيسة الأنبا شنودة بالغردقة وزوجته يصلان الكاتدرائية

حالة الطقس

استقرار مؤقت قبل العاصفة| الأرصاد تحذر من حالة ممطرة أقوي هذا الموعد

ترشيحاتنا

لمتحف المصري الكبير

هدية مصر للعالم.. موعد حفل افتتاح المتحف المصري الكبير والقنوات الناقلة

سعر الذهب

عيار 21 يفقد 600 جنيه.. تراجع جديد في سعر الذهب الآن

مواقيت الصلاة

مواقيت الصلاة في محافظات ومدن مصر اليوم الخميس 30 أكتوبر 2025

بالصور

بالزي الفرعوني وعلم مصر..محافظ الشرقية يشهد عروضا فنية واستعراضية احتفالا بإفتتاح المتحف المصري الكبير

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

استجابة فورية.. محافظ سوهاج يحقق حلم مسن من ذوي الهمم

اثناء تسليم المسن الدراجة بسوهاج
اثناء تسليم المسن الدراجة بسوهاج
اثناء تسليم المسن الدراجة بسوهاج

تويوتا ولكزس تؤكدان استخدام هذا المحرك في سياراتهما الرياضية القادمة

لكزس
لكزس
لكزس

دعوى قضائية بقيمة 5.7 مليار دولار.. تويوتا متهمة "بالاحتيال المنظم"

توبوتا
توبوتا
توبوتا

فيديو

وفاء عامر

وفاء عامر: افتتاح المتحف المصري الكبير رسالة للعالم بأن مصر بلد الحضارة

مواعيد الصلاة الجديدة

اعرف توقيت الصلوات الخمس بعد تطبيق الموعد الشتوي

زفاف هادى الباجورى

ببنهم 21 عاما .. لحظه سقوط هادي الباجوري وعروسته على الأرض في زفافهما

رضا البحراوي وابنه مالك

هنحب مين غيرها.. ابن رضا البحراوي يغني لـ مصر في حفل مدرسي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: المتحف المصري الكبير.. ذاكرة أمة تولد من جديد

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: المتحف المصري الكبير… عندما تحوّلت مصر إلى منصة تسويق عالمية

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: مصر جاءت وبعدها جاء التاريخ

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: المتحف المصري الكبير.. رمز لنهضة مصر الحديثة أمام العالم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: هنا تتكلم الحضارة

المزيد