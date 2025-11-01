يعالج آلام المفاصل والعضلات .. زيت غير متوقع يهديك فوائد مذهلة

يعد زيت النعناع من المواد الطبيعية التى تساعد في علاج عدد كبير من المشكلات الصحية.



ووفقا لما جاء في موقعdraxe يخفف آلام العضلات والمفاصل

زيت النعناع العطري هو مسكن طبيعي فعال للغاية للألم ومرخٍ للعضلات.

كما يتميز بخصائص مُبرِّدة ومنشطة ومضادة للتشنجات ويُعدّ زيت النعناع مفيدًا بشكل خاص في تخفيف صداع التوتر. وتشير إحدى التجارب السريرية إلى أن فعاليته تعادل فعالية الأسيتامينوفين .

أظهرت دراسة أخرى أن استخدام زيت النعناع موضعيًا يُخفف الألم المرتبط بمتلازمة الألم العضلي الليفي ومتلازمة الألم العضلي اللفافي. ووجد الباحثون أن زيت النعناع، والأوكالبتوس، والكابسيسين، وغيرها من المستحضرات العشبية قد تكون مفيدة لأنها تعمل كمسكنات موضعية.

لاستخدام زيت النعناع لتخفيف الألم، ما عليك سوى وضع قطرتين أو ثلاث قطرات منه موضعيًا على المنطقة المصابة ثلاث مرات يوميًا، أو إضافة خمس قطرات إلى حمام دافئ مع ملح إبسوم، أو تجربة مرهم منزلي الصنع للعضلات كما أن مزج النعناع مع زيت اللافندر طريقة رائعة لمساعدة جسمك على الاسترخاء وتخفيف آلام العضلات.