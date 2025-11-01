حفيدة الملك فاروق تحتفل بافتتاح المتحف المصري الكبير بإطلالة فرعونية عبر الذكاء الاصطناعي

احتفلت الأميرة فوزية لطيفة فؤاد، ابنة الملك أحمد فؤاد الثاني وحفيدة الملك فاروق، بافتتاح المتحف المصري الكبير بطريقة فنية مبتكرة، إذ نشرت عبر حسابها الرسمي على منصة “إنستجرام” صورة لها بتقنية الذكاء الاصطناعي تجسّدها في هيئة ملكة فرعونية، تعبيرًا عن فخرها بالحضارة المصرية العريقة واعتزازها بالحدث العالمي.

ووصفت فوزية، في تعليقها، الافتتاح بأنه «يوم تاريخي وعظيم لمصر وللعالم كله»، مؤكدة أن هذه اللحظة المبهرة تعكس إصرار المصريين على حماية تاريخهم العظيم وهم يستقبلون المستقبل بثقة.

وقالت إن المتحف المصري الكبير يمثل «تحفة معمارية وثقافية فريدة، تضم كنوزًا لا مثيل لها، مثل المجموعة الكاملة لتوت عنخ آمون، وهي هدية مصر للحضارة الإنسانية».

وتابعت حفيدة الملك فاروق: «رؤية هذا التطور في بلدنا مصدر فرحة وسعادة لا حدود لهما».



وحظي منشورها بتفاعل واسع من المتابعين، الذين أشادوا بإطلالتها المهيبة المستوحاة من أناقة الملكات المصريات القدماء، معتبرين أن ظهورها بهذه الصورة يعكس روح الفخر الوطني التي تواكب هذا الحدث التاريخي الفريد.