استقبال حافل لبعثة منتخب مصر للتايكوندو بعد إنجاز بطولة العالم بالصين

استقبلت وزارة الشباب والرياضة مساء اليوم، السبت، بعثة منتخب مصر للتايكوندو بمطار القاهرة الدولي عقب عودتهم من الصين بعد المشاركة التاريخية في بطولة العالم 2025.

شهد الاستقبال حضور الدكتور محمد الكردي، وكيل الوزارة والمشرف على قطاع الرياضة، والمستشار محمد مصطفى، رئيس الاتحاد المصري للتايكوندو، والنائب الأول لرئيس اللجنة الأولمبية المصرية ونائب رئيس الاتحادين الأفريقي والعربي واتحاد البحر المتوسط، والمهندس عبد الله غراب، رئيس نادي الصيد، ومحمد الخفيف، رئيس المراسم بالوزارة، والدكتور وليد الملاح، رئيس مجلس إدارة شركة روابط الرياضية.

وحقق منتخب مصر إنجازًا غير مسبوق بحصوله على المركز الخامس عالميًا من بين 198 دولة شاركت في البطولة بمشاركة 995 لاعبًا ولاعبة، وهو أفضل مركز يحققه المنتخب منذ تأسيس الاتحاد عام 1978.

وتُوج البطل سيف عيسى بالميدالية الذهبية لوزن تحت 87 كجم، فيما نالت البطلة جنى خطاب (19 عامًا) الميدالية البرونزية في وزن تحت 53 كجم، واحتلت آية شحاتة المركز الخامس في وزن تحت 67 كجم.

وضمت البعثة المصرية التي شاركت في البطولة برئاسة المهندس محمد عجيزة، عضو مجلس إدارة الاتحاد ورئيس اللجنة الفنية، عشرة لاعبين هم: معتز عاصم، محمد أسامة، أحمد هشام، رامي عيسى، أحمد راوي، سيف عيسى، عبدالله عصام، جنى خطاب، آية شحاتة، وملك سامي، إلى جانب الجهاز الفني والطبي بقيادة المدير الفني الإسباني روسيندو ألونسو، والمدرب العام الكابتن أسامة سيد، والمدربة التركية جولشا تابيا، والدكتور قدري المر أخصائي العلاج الطبيعي.