قيادي بـ«الجبهة الوطنية»: المتحف المصري الكبير يفتح عصرًا جديدًا من التواصل الحضاري

أشاد المهندس ياسر الحفناوي، القيادي بحزب الجبهة الوطنية ورئيس الجالية المصرية بجدة، بالاحتفال العالمي الذي شهدته مصر اليوم في افتتاح المتحف المصري الكبير، مؤكدا أن مصر نجحت في أن تقدم للعالم تحفة معمارية وثقافية تُعيد تعريف العلاقة بين الماضي والمستقبل، وتُثبت أن الحضارة المصرية ليست مجرد تاريخ يُعرض في قاعات، بل روح حية تُلهم الإنسانية.

وقال «الحفناوي»، إن المتحف المصري الكبير بما يضمه من كنوز نادرة وطريقة عرض متطورة، يُمثل نقلة نوعية في الفكر المتحفي العالمي، إذ يجمع بين عمق التاريخ وجمال التصميم والابتكار التكنولوجي، ليجعل الزائر يعيش تجربة فريدة تبدأ من لحظة دخوله وحتى مغادرته، موضحا أن افتتاح المتحف يحمل أكثر من رسالة دولية فهو يعكس أمن واستقرار الدولة المصرية، ويؤكد أن مصر لا تزال قادرة على أن تكون مركزا للثقافة والسياحة في الشرق الأوسط والعالم، كما أنه يبعث برسالة سلام وتسامح تؤكد أن الحضارة المصرية كانت وما زالت حضارة بناء لا هدم، وإنسانية لا تعرف الانغلاق.

وأشار القيادي بحزب الجبهة الوطنية، إلى أن مشاركة 79 وفدًا من مختلف دول العالم في حفل الافتتاح تمثل شهادة تقدير دولية لمكانة مصر الحضارية، كما تعكس إيمان العالم بقدرتها على قيادة المشهد الثقافي والسياحي، مضيفا أن هذا الحدث التاريخي سيُسهم في تعزيز علاقات مصر الدولية على المستويين الثقافي والاقتصادي، ويعيد إلى الأذهان صورة القاهرة كعاصمة للثقافة والفنون.

وشدد المهندس ياسر الحفناوي، أن المتحف المصري الكبير سيضيف قيمة اقتصادية وسياحية ضخمة، خاصة مع التوقعات بزيادة عدد الزوار من مختلف الدول، ما سيدعم رؤية الدولة في تنويع مصادر الدخل وتعزيز مكانة مصر كمركز عالمي للسياحة الثقافية، مضيفا: "المشروع يجسد فلسفة الجمهورية الجديدة التي تمزج بين الحداثة والهوية الوطنية"، موضحا أن كل زاوية في المتحف تحمل توقيع المصريين الذين عملوا بإصرار لسنوات ليخرج للعالم بهذا الشكل المهيب.

وأكد "الحفناوي"، أن افتتاح المتحف المصري الكبير بمثابة إعلان جديد عن انطلاقة مصر نحو المستقبل بثقة وشموخ، لتظل الحضارة المصرية منارة تضيء العالم كما كانت منذ آلاف السنين.