أحمد عبد الباسط يعلق على خسارة منتخب مصر للناشئين لكرة اليد أمام ألمانيا
اليوم.. سيراميكا كليوباترا يُواجه بتروجت سعيًا لتأكيد الصدارة ومواصلة الانتصارات في الدوري
مشاركة سعودية لافتة في افتتاح المتحف المصري الكبير
إحالة عاطل للمحاكمة الجنائية بتهمة تهديد أمه وشقيقته بسلاح أبيض في روض الفرج
وزيرا الكهرباء والري يبحثان تعظيم عوائد المحطات الكهرومائية وإدارة أصول السد العالي
حركة تنقلات بين سكرتيري الأحياء بمحافظة القاهرة
4 طلاب يلقون قطة فى النيل.. والحبس مع الشغل عقوبة قـ.ـتل الحيوانات بالقانون
وزير الخارجية يلتقي رئيس وزراء لبنان
مصر وسلوفاكيا توقّعان اتفاق اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي
أمطار وانخفاض في درجات الحرارة.. ماذا سيحدث في الطقس خلال 48 ساعة؟
اليماحي: وعد بلفور تسبب في مأساة لا يزال الفلسطينيون يدفعون ثمنها
أخبار العالم

وزير الخارجية يبحث ترتيبات نشر القوات المصرية في بعثة الاتحاد الإفريقي بالصومال

وزير الخارجية ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي
وزير الخارجية ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي
القسم الخارجي

التقى د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، بالسيد محمود علي يوسف، رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، يوم السبت الأول من نوفمبر ٢٠٢٥ وذلك على هامش افتتاح المتحف المصري الكبير. 

أكد الوزير عبد العاطي على دعم مصر الكامل لجهود الاتحاد الأفريقي الرامية لتسوية النزاعات وتحقيق التنمية الشاملة بالقارة وفقاً لأجندة الاتحاد الأفريقي للتنمية ٢٠٦٣، فضلاً عن دعم جهود الإصلاح المؤسسي.

 وشدد على  أهمية بلورة رؤية إفريقية مشتركة وتبني مقاربة شاملة تعزز قدرة القارة على تحقيق خطوات ملموسة في مسار الاندماج والتكامل القاري، مثمناً التعاون الجاري بين مصر والمفوضية في موضوعات إرساء السلم والأمن والتنمية وأخرها عقد النسخة الخامسة من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين وخلوة ممثلي ومبعوثي رئيس المفوضية في أسوان الشهر الماضي. 


كما تناول وزير الخارجية ترتيبات نشر القوات المصرية في بعثة الاتحاد الأفريقي للدعم والاستقرار بالصومال AUSSOM. وشدد على أهمية مواصلة الجهود مع الشركاء الدوليين من أجل حشد تمويل كاف ومستدام، للبعثة بما يمكنها من أداء مهامها على أكمل وجه، مؤكداً موقف مصر الثابت الداعم لأمن واستقرار ووحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه، ومشدداً على ضرورة تكثيف الجهود القارية والدولية للحفاظ على المؤسسات الوطنية السودانية ودعمها. كما أكد الوزير عبد العاطي على ضرورة تبني مقاربة شاملة لا تقتصر على البعد الأمني فقط، بل تمتد لتشمل الأبعاد التنموية والفكرية وبناء القدرات لدعم الدول في منطقة الساحل، مؤكداً على ضرورة مواصلة الاتحاد الأفريقي لدعم الدول في مناطق النزاعات وتحديد خطوات استعادة الدول عضويتها بالاتحاد الأفريقي في أقرب وقت ممكن. 
واختتم وزير الخارجية اللقاء بالتشديد على حرص مصر على الانخراط بفاعلية في جهود التنمية الأفريقية في ظل تولي رئيس الجمهورية رئاسة اللجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات النيباد وريادة ملف إعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاعات، فضلاً عن الدور المحوري الدي يقوم به مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام باعتباره أحد مراكز التميز التابعة للاتحاد الأفريقي في تنفيذ برامج تعزز السلم والأمن والاستقرار وتحقق التنمية بالإضافة إلى مركز الاتحاد الافريقي لاعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاعات الذي تستضيفه القاهرة.

وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج بدر عبد العاطي رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي افتتاح المتحف المصري الكبير الاتحاد الأفريقي

