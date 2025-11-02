قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أحمد عبد الباسط يعلق على خسارة منتخب مصر للناشئين لكرة اليد أمام ألمانيا
اليوم.. سيراميكا كليوباترا يُواجه بتروجت سعيًا لتأكيد الصدارة ومواصلة الانتصارات في الدوري
مشاركة سعودية لافتة في افتتاح المتحف المصري الكبير
إحالة عاطل للمحاكمة الجنائية بتهمة تهديد أمه وشقيقته بسلاح أبيض في روض الفرج
وزيرا الكهرباء والري يبحثان تعظيم عوائد المحطات الكهرومائية وإدارة أصول السد العالي
حركة تنقلات بين سكرتيري الأحياء بمحافظة القاهرة
4 طلاب يلقون قطة فى النيل.. والحبس مع الشغل عقوبة قـ.ـتل الحيوانات بالقانون
وزير الخارجية يلتقي رئيس وزراء لبنان
مصر وسلوفاكيا توقّعان اتفاق اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي
أمطار وانخفاض في درجات الحرارة.. ماذا سيحدث في الطقس خلال 48 ساعة؟
اليماحي: وعد بلفور تسبب في مأساة لا يزال الفلسطينيون يدفعون ثمنها
رياضة

خوان بيزيرا عبر ستوري إنستجرام: تهانينا للشعب المصري على إنجازٍ عظيمٍ آخر بمتحفهم الرائع

باسنتي ناجي

وجه نجم الزمالك خوان بيزيرا  رسالة تهنئة للمصريين بمناسبة افتتاح المتحف المصري الكبير.

وكتب خوان بيزيرا عبر ستوري  موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام: "تهانينا للشعب المصري على إنجازٍ عظيمٍ آخر بمتحفهم الرائع.. بلا شك لحظةٌ تاريخيةٌ ومصدر فخرٍ عظيمٍ لهذه الأمة".

خوان بيزيرا ووالده في زيارة للأهرامات

وكان قد شارك الناقد الرياضي عمرو الدردير لقطات من زيارة نجم الزمالك خوان بيزيرا ووالده لـ الأهرامات.

وكتب الدردير عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"أفضل لاعب في مصر خوان بيزيرا ووالده في زيارة للأهرامات ".

كشف الإعلامي عمرو الدردير عن مشاركة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك البرازيلي خوان بيزيرا في تصوير إعلان لإحدى الشركات.

وكتب عمرو الدردير عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"

خوان بيزيرا يشارك في تصوير إعلان لإحدى الشركات مقابل 700 ألف دولار.. ‏الزمالك دايمًا سبب في رزق أي لاعب اللي بيلعب في الزمالك اسمه بيكبر وبيفتح له أبواب الرزق والشهرة من كل ناحية“.

من جانبه كشف الإعلامي مينا ماهر عن موقف خوان بيزيرا مع الكابتن تامر عبد الحميد لمتابعة مباريات الناشئين.

وكتب مينا ماهر عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “خوان بيزيرا كلم كابتن تامر عبد الحميد عشان يتابع مباريات الناشئين و يعرف المواعيد.. حقيقي موقف محترم من لاعب محترف حابب النادي و جماهير الزمالك، تامر عبد الحميد كتب و قال ده مواليد ميت عقبة مش مجرد محترف”.

الدكتور جمال شقرة، أستاذ التاريخ المعاصر

جمال شقرة يكشف سرًا لأول مرة بشأن المتحف المصري الكبير

من هي شيرين أحمد طارق نجمة حفل افتتاح المتحف المصري الكبير

من هي شيرين أحمد طارق نجمة حفل افتتاح المتحف المصري الكبير؟

مشغولات ذهبية

عقب تذبذبه.. أسعار الذهب اليوم الأحد في مصر

سعر الذهب

سعر أعلى عيار ذهب اليوم 2-11-2025

ترامب

إنذار أمريكي إلى نيجيريا: تحركوا فورًا أو سنقوم بالتدخل .. لهذا السبب

شريهان

مكالمة عاطفية على الهواء .. «شريهان»: مش عارفة ألملم مشاعري ده تتويج على أرض بلدي

الجنيه الذهب

سعر الجنيه الذهب بعد افتتاح المتحف المصري الكبير مساء اليوم السبت 1-11-2025

سعر الدولار

سعر أعلى دولار في البنوك اليوم الأحد 2-11-2025

وزيرة التنمية المحلية

انطلاق الأسبوع التدريبي الثالث عشر بمركز سقارة اليوم الأحد بمشاركة 450 متدربًا

وزيرة التنمية المحلية

منال عوض: تنفيذ 2800 نشاط لوحدات السكان في 25 محافظة و228 ألف مستفيد

عايدة محي الدين رئيس اتحاد محلي العاصمة الإدارية

عايدة محي الدين: المتحف الكبير هدية مصر للعالم وسيحقق مكاسب بالجملة

بالصور

من فؤاد سركيس إلى مفتاح الحياة.. تفاصيل إطلالة سلمى أبو ضيف في افتتاح المتحف المصري

5 طرق مختلفة لعمل البطاطا بمذاقات «حلوة وحادقة» اعرفي الطريقة

طرق اكتشاف اللبن المغشوش في المنزل .. اختبارات بسيطة تكشف الغش خلال ثوانٍ

إطلالة سينمائية لافتة لـ «لينا صوفيا» تبهر مًحبيها .. صور

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحقيقة فاقت الخيال

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: المتحف المصري الكبير.. ذاكرة أمة تولد من جديد

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: المتحف المصري الكبير… عندما تحوّلت مصر إلى منصة تسويق عالمية

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: مصر جاءت وبعدها جاء التاريخ

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: المتحف المصري الكبير.. رمز لنهضة مصر الحديثة أمام العالم

