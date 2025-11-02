قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

عايدة محي الدين: المتحف الكبير هدية مصر للعالم وسيحقق مكاسب بالجملة

عايدة محي الدين رئيس اتحاد محلي العاصمة الإدارية
عايدة محي الدين رئيس اتحاد محلي العاصمة الإدارية
الديب أبوعلي

أشادت عايدة محي الدين رئيس اتحاد محلي العاصمة الإدارية، رئيس سكرتارية المرأة العاملة بالإتحاد العام لنقابات عمال مصر، والنقابة العامة للعاملين بالبترول، بافتتاح المتحف المصري الكبير، مؤكدة أنه أبهر العالم أجمع.

وأشارت “محي الدين” في بيان لها إلى وضع الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال حفل الافتتاح القطعة الأخيرة التي استكمل بها 100 ألف قطعة أثرية يضمها المتحف من أندر وأهم القطع الأثرية علي مر العصور، من بينها حوالي 2000 قطعة أثرية لم يسبق عرضها من قبل، يمثل قاطرة نمو ضمن استراتيجية الدولة 2030 لتعزيز قطاع السياحة.

وأكدت أنها تشعر بالفخر أن لدينا رئيس جمهورية وقيادة حكيمة متمثلة في سيادة الرئيس السيسي، الذي أبهر العالم بهذا الحدث العظيم الذي جمع 79 دولة على أرض مصر كي يشاركوا تلك الاحتفالية الضخمة والتي جاءت بعد أيام قليلة من اتفاقية السلام التي أوقفت الحرب على غزة.

كما أوضحت المرشحة لمجلس النواب بالقائمة الوطنية لشمال الصعيد لمجلس نواب 2025، أن افتتاح المتحف المصري الكبير جمع بين عراقة الماضي وإبداع الحاضر وإشراق المستقبل، ويؤكد مكانة مصر المتميزة وريادتها بين الدول وحضارتها المصرية القديمة التي تمتد إلى 7000 عام.

وأشارت “محي الدين”، إلى أن المتحف المصري الكبير سوف يبرز مكانة مصر كمركز حضاري عالمي أكثر مما مضي، و"يعد هدية مصر للعالم"، كما وصفه الرئيس السيسي، بل ويعد أيضاً أكبر متحف على مستوى العالم.

وأكدت رئيس محلي العاصمة الإدارية، في ختام بيانها، أن المتحف المصري الكبير بموقعه الاستراتيجي، الذي يطل على أهرامات الجيزة سوف يتوافد عليه العديد من الزائرين من مختلف البلدان ما يسهم في إنعاش السياحة وزيادة الدخل القومي المصري.

العاصمة الإدارية المتحف المصري الكبير حفل افتتاح المتحف المصري الكبير افتتاح المتحف المصري الكبير الرئيس السيسي الحضارة المصرية القديمة غزة

