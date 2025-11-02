مدير المكتب الثقافي المصري ببرلين: افتتاح المتحف المصري الكبير حدث استثنائي ورسالة حضارية إلى الإنسانية

أكد مدير المكتب الثقافي المصري ببرلين الدكتور سامح سرور أن افتتاح المتحف المصري الكبير يعد حدثًا استثنائيًا في تاريخ الثقافة العالمية، ويمثل رسالة حضارية من مصر إلى الإنسانية تؤكد استمرار عطائها وريادتها الثقافية عبر العصور، وأن مصر قادرة دائما على إبهار العالم بما تملكه من تاريخٍ، وثقافةٍ، وقدرةٍ على صنع المستقبل.

وأوضح الدكتور سامح سرور في تصريح صحفي أن المكتب الثقافي المصري في برلين نظم للاحتفال بهذا الحدث العالمي تحت رعاية سفارة جمهورية مصر العربية في ألمانيا وبدعم من القنصلية العامة في فرانكفورت، سلسلة من الفعاليات الاحتفالية في مدن برلين وفرانكفورت ودورتموند، شملت بثًّا مباشرًا لافتتاح المتحف من القاهرة داخل جامعة برلين الحرة ومتحف الآثار في فرانكفورت وعلى الشاشات العملاقة في برج U بمدينة دورتموند.

وأشار إلى أن هذه الفعاليات شهدت إقبالًا غير مسبوق من الجمهور الألماني، حيث امتلأت القاعات بالحضور وازدحمت أماكن العرض في مختلف المدن، في مشهد يعكس الاهتمام الكبير والإعجاب العميق بالحضارة المصرية.

وأعرب عن فخره وسعادته الغامرة بمتابعة الافتتاح وسط هذا الجمع الكبير من الألمان في الاحتفال الرسمي داخل السفارة المصرية ببرلين، قائلا "رأيت الانبهار على وجوههم وسمعت تعليقات الإعجاب والانبهار بالحضارة المصرية واشتياقهم لزيارة المتحف المصري الكبير ومشاهدة كنوزه على أرض مصر".

وأكد أن هذا المشهد يؤكد أن المتحف المصري الكبير يعد صرحا فريدا و رمزًا عالميًا للحضارة والإنسانية، وأن مصر قادرة دائما على إبهار العالم بما تملكه من تاريخٍ، وثقافةٍ، وقدرةٍ على صنع المستقبل.