قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أقل سعر لصرف الدولار اليوم الأحد بمنتصف التعاملات
صرح عالمي جديد| المدير السابق لمشروع المتحف المصري الكبير: المتحف يروي حكاية حضارة لا تنتهي|فيديو
سفيرة مصر في سلوفينيا: المتحف المصري الكبير يخلد تفاصيل الحضارة الإنسانية الأولى
سفارات مصر تنقل أجواء الافتتاح التاريخي للمتحف المصري الكبير إلى عواصم العالم
مستشار ملك البحرين: افتتاح المتحف المصري الكبير إنجاز عظيم يعكس مجد الحضارة المصرية
أسوشيتد برس: مقتل ثلاثة أشخاص في غارة أمريكية على منطقة الكاريبي
نائبة وزيرة التضامن تلتقي رئيس التعاون الإنمائي الألماني بسفارة ألمانيا بالقاهرة
ملايين التغريدات.. المتحف المصري الكبير يتصدر ترند العالم..صور
أفضل 5 سيارات تحت 60 ألف ريال سعودي | صور
كيفية سداد فواتير الكهرباء لشهر نوفمبر 2025
وسيم السيسي: احتفالية المتحف الكبير تؤكد أن مصر مبدعة في كل الفنون
البحر الأحمر.. ملاذ الأوروبيين الدافئ: 35 ألف سائح يصلون في يوم واحد مع بدء الموسم الشتوي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مدير المكتب الثقافي المصري ببرلين: افتتاح المتحف المصري الكبير حدث استثنائي ورسالة حضارية إلى الإنسانية

المتحف المصري
المتحف المصري
أ ش أ

أكد مدير المكتب الثقافي المصري ببرلين الدكتور سامح سرور أن افتتاح المتحف المصري الكبير يعد حدثًا استثنائيًا في تاريخ الثقافة العالمية، ويمثل رسالة حضارية من مصر إلى الإنسانية تؤكد استمرار عطائها وريادتها الثقافية عبر العصور، وأن مصر قادرة دائما على إبهار العالم بما تملكه من تاريخٍ، وثقافةٍ، وقدرةٍ على صنع المستقبل.

وأوضح الدكتور سامح سرور في تصريح صحفي أن المكتب الثقافي المصري في برلين نظم للاحتفال بهذا الحدث العالمي تحت رعاية سفارة جمهورية مصر العربية في ألمانيا وبدعم من القنصلية العامة في فرانكفورت، سلسلة من الفعاليات الاحتفالية في مدن برلين وفرانكفورت ودورتموند، شملت بثًّا مباشرًا لافتتاح المتحف من القاهرة داخل جامعة برلين الحرة ومتحف الآثار في فرانكفورت وعلى الشاشات العملاقة في برج U بمدينة دورتموند.

وأشار إلى أن هذه الفعاليات شهدت إقبالًا غير مسبوق من الجمهور الألماني، حيث امتلأت القاعات بالحضور وازدحمت أماكن العرض في مختلف المدن، في مشهد يعكس الاهتمام الكبير والإعجاب العميق بالحضارة المصرية.

وأعرب عن فخره وسعادته الغامرة بمتابعة الافتتاح وسط هذا الجمع الكبير من الألمان في الاحتفال الرسمي داخل السفارة المصرية ببرلين، قائلا "رأيت الانبهار على وجوههم وسمعت تعليقات الإعجاب والانبهار بالحضارة المصرية واشتياقهم لزيارة المتحف المصري الكبير ومشاهدة كنوزه على أرض مصر".

وأكد أن هذا المشهد يؤكد أن المتحف المصري الكبير يعد صرحا فريدا و رمزًا عالميًا للحضارة والإنسانية، وأن مصر قادرة دائما على إبهار العالم بما تملكه من تاريخٍ، وثقافةٍ، وقدرةٍ على صنع المستقبل.

المكتب الثقافي المصري المتحف المصري الكبير افتتاح المتحف المصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشغولات ذهبية

عقب تذبذبه.. أسعار الذهب اليوم الأحد في مصر

سعر الذهب

سعر أعلى عيار ذهب اليوم 2-11-2025

شريهان

مكالمة عاطفية على الهواء .. «شريهان»: مش عارفة ألملم مشاعري ده تتويج على أرض بلدي

ترامب

إنذار أمريكي إلى نيجيريا: تحركوا فورًا أو سنقوم بالتدخل .. لهذا السبب

دواجن وبيض

أسعار الدواجن اليوم الأحد.. ومفاجأة في ثمن البيض

سعر الدولار

سعر أعلى دولار في البنوك اليوم الأحد 2-11-2025

منتخب مصر لليد

أول تعليق من وزير الرياضة بعد خسارة منتخب اليد نهائي كأس العالم

محمد صلاح

المجد إرث من أجداده .. ليفربول يتغنّي بـ محمد صلاح

ترشيحاتنا

الاهلي

إعلامي يثير الجدل بشأن توقعات مواجهة الأهلي والمصري والزمالك وطلائع الجيش

مراد مكرم

رغم الخسارة من ألمانيا.. مراد مكرم يشيد بمنتخب الناشئين لكرة اليد

الاهلي

محمد علي بن رمضان يغيب عن مباراة الأهلي والمصري ..تفاصيل

بالصور

طعمه تحفة.. طريقة عمل البرجر المنزلي بنصف كيلو لحمة مفرومة بطريقة سهلة

برجر
برجر
برجر

فخامة في ضوء التاريخ.. أناقة فساتين وإطلالات دبلوماسية للحضور بحفل افتتاح المتحف الكبير

اطلالات الملوك
اطلالات الملوك
اطلالات الملوك

من فؤاد سركيس إلى مفتاح الحياة.. تفاصيل إطلالة سلمى أبو ضيف في افتتاح المتحف المصري

سلمي ابو ضيف
سلمي ابو ضيف
سلمي ابو ضيف

5 طرق مختلفة لعمل البطاطا بمذاقات «حلوة وحادقة» اعرفي الطريقة

البطاطا
البطاطا
البطاطا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحقيقة فاقت الخيال

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: المتحف المصري الكبير.. ذاكرة أمة تولد من جديد

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: المتحف المصري الكبير… عندما تحوّلت مصر إلى منصة تسويق عالمية

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: مصر جاءت وبعدها جاء التاريخ

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: المتحف المصري الكبير.. رمز لنهضة مصر الحديثة أمام العالم

المزيد