"التنمية المحلية": تطوير منطقة المتحف المصري تضمن محافظات القاهرة الكبرى

أكد المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية ومساعد الوزير، الدكتور خالد قاسم، أن تطوير منطقة المتحف المصري الكبير شمل المناطق المحيطة به بما فيها محافظات القاهرة الكبرى.

وقال قاسم، في إتصال هاتفي لبرنامج "صباح الخير يا مصر" بالقناة الأولى بالتلفزيون المصري اليوم /الأحد/، إن تطوير المناطق المحيطة بالمتحف تعد جهود تكميلية وتنظيمية تهدف لتحويلها من مجرد موقع لبناء صرح ضخم الي منطقة جاذبة ومتكاملة لخلق تجربة متميزة للسائح .

وأضاف المتحدث باسم الوزارة، أن التطوير يهدف إلى خلق أجواء تبدأ من لحظة دخول السائحين إلى المناطق المحيطة بالمتحف حتى انتهاء زيارتهم حتى يعكس الصورة الحضارية التي تليق بتاريخ مصر العريق ومستقبلها المشرق.