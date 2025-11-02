محمد صلاح يدخل نادي الـ250 هدفا.. احتفاء عالمي بإنجاز جديد للفرعون المصري

واصل النجم محمد صلاح تألقه المعتاد مع نادي ليفربول الإنجليزي، بعدما أحرز هدفا ثمينا قاد به فريقه للفوز على أستون فيلا بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء السبت على ملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء هدف صلاح في الدقيقة 45+1 من الشوط الأول بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، ليصل بذلك إلى الهدف رقم 250 بقميص "الريدز" في مختلف البطولات منذ انضمامه إلى الفريق عام 2017.

احتفاء رسمي من ليفربول "إنجاز لا يُصدق"

وعلق الحساب الرسمي لنادي ليفربول على منصة إكس (تويتر سابقا) قائلا: "محمد صلاح سجل 250 هدفا مع الريدز، أمر لا يُصدق"

كما أشار النادي إلى أن صلاح أصبح أكثر لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز مساهمة بالأهداف مع نادٍ واحد، بعدما رفع رصيده إلى 276 مساهمة مباشرة (188 هدفًا و88 تمريرة حاسمة)، متساويًا مع الأسطورة الإنجليزية واين روني.

ملك إفريقيا في إنجلترا "فوت أفريكا" تشيد بالفرعون المصري

أشادت صحيفة "فوت أفريكا" الفرنسية بالإنجازات المتواصلة لمحمد صلاح، مؤكدة أنه يواصل كتابة التاريخ في الملاعب الإنجليزية منذ انضمامه إلى ليفربول قادمًا من روما عام 2017.

وقالت الصحيفة "على مدار السنوات الماضية، أضاءت نخبة من المهاجمين الأفارقة سماء الكرة الإنجليزية، لكن محمد صلاح يظل النجم الأبرز بينهم، إذ لا يتوقف عن تحطيم الأرقام القياسية مع ليفربول".

وأضافت أن صلاح هو أفضل هداف إفريقي في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 189 هدفا، سجلها مع تشيلسي وليفربول، كما يحتل المركز الرابع في قائمة أفضل هدافي البريميرليغ عبر التاريخ، خلف كل من آلان شيرار (260 هدفا)، وهاري كين (213 هدفا)، وواين روني (208 أهداف).

أرقام الموسم الحالي حضور ثابت وتأثير قوي

منذ انطلاق الموسم الجاري، سجل محمد صلاح 4 أهداف مع ليفربول في مختلف البطولات 3 أهداف في الدوري الإنجليزي وهدف في دوري أبطال أوروبا ليؤكد استمرار تألقه وثبات مستواه الفني والبدني.

صلاح ضمن المرشحين لجائزة أفضل لاعب في إفريقيا 2025

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) عن قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في إفريقيا لعام 2025، والتي شهدت تواجد محمد صلاح، بعد موسم استثنائي ساهم فيه بقيادة منتخب مصر إلى نهائيات كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، إلى جانب تتويجه بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز مع ليفربول.

ويمنح "كاف" جائزتين منفصلتين؛ الأولى لأفضل لاعب ينشط داخل القارة الإفريقية، والثانية لأفضل محترف خارجها، ممن قدموا مستويات مميزة خلال العام.

ألقاب وجوائز بالجملة

سبق أن تُوج محمد صلاح بعدد من الجوائز الكبرى في إنجلترا، أبرزها جائزة الحذاء الذهبي كأفضل هداف في الدوري الإنجليزي و أفضل صانع ألعاب في البريميرليغ و أفضل لاعب في الدوري المحلي أكثر من مرة.

كما شهدت قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب إفريقي وجود أسماء بارزة، أبرزهم فيستون ماييلي مهاجم الكونغو الديمقراطية ونادي بيراميدز المصري.