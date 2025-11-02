ادعاءات باطلة.. حماس تندد باتهامات القيادة المركزية الأمريكية بشأن "نهب مساعدات"

استنكرت حركة حماس بأشد العبارات ما وصفته بـ"الافتراءات الصادرة عن القيادة المركزية الأمريكية" بشأن مزاعم حول "نهب شاحنة مساعدات" في قطاع غزة، مؤكدة أن هذه الادعاءات "باطلة ولا أساس لها من الصحة"، وتأتي في سياق "تبرير تقليص المساعدات الإنسانية المحدودة أصلًا، والتغطية على عجز المجتمع الدولي في إنهاء الحصار وتجويع المدنيين في القطاع".

وقالت الحركة في بيان صحفي، اليوم الأحد، إن الأجهزة الأمنية والشرطة في غزة قدمت أكثر من ألف شهيد ومئات الجرحى أثناء قيامها بواجبها في تأمين قوافل الإغاثة وضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها، مشيرةً إلى أن "مظاهر الفوضى والنهب انتهت فور انسحاب قوات الاحتلال، ما يثبت أن الاحتلال كان الجهة الوحيدة التي رعت العصابات وأدارت الفوضى التي رافقت وجوده".

وأكدت حماس أن "أيا من المؤسسات الدولية أو المحلية، ولا أي من سائقي القوافل الإغاثية، لم يتقدم بأي بلاغ أو شكوى حول حادثة من هذا النوع"، معتبرةً أن "المشهد الذي استندت إليه القيادة المركزية الأمريكية مختلق ومفتعل لتبرير سياسات الحصار وتقليص الدعم الإنساني".

وأضاف البيان: "وإذا كانت طائرات الدولة العظمى قد التقطت مشهدًا مزعومًا لشاحنة، فإنها لم تر الجرائم اليومية للاحتلال الإسرائيلي التي يراها العالم بعينه وضميره، ولم ترصد الطائرات المسيرة الأمريكية استشهاد 254 فلسطينيًا منذ بدء وقف إطلاق النار، 91% منهم من المدنيين، بينهم 105 أطفال و37 امرأة و9 من كبار السن، فضلًا عن إصابة 595 آخرين بينهم 199 طفلًا و136 امرأة و32 مسنًا".

وأشارت الحركة إلى أن "تلك الطائرات لم ترصد الاختراقات اليومية للخط الأصفر، والسيطرة النارية على شريط يتجاوز 35 كيلومترًا مربعًا من مساحة القطاع، ولا عمليات التدمير الممنهجة لمنازل المدنيين"، كما لم تلتقط "النقص الحاد في الوقود الذي لا تتجاوز كمياته اليومية 9.4% من المتفق عليه، ولا منع الاحتلال إدخال البروتينات الأساسية التي يحرم منها المدنيون منذ عامين".

وذكرت حماس أن "متوسط عدد شاحنات المساعدات التي تدخل غزة يوميًا لا يتجاوز 135 شاحنة، بينما تشكل البقية شاحنات تجارية يعجز معظم السكان عن شراء محتوياتها"، منتقدةً استمرار تقليص المساعدات الإغاثية رغم المطالبات المتكررة بزيادتها.

وختمت الحركة بيانها بتذكير الإدارة الأمريكية بأن "الهيئات الدولية والوسطاء المحايدين لم يرصدوا شيئًا مما زعمَت رؤيته القيادة المركزية الأمريكية"، معتبرةً أن "تبني واشنطن رواية الاحتلال يعمق انحيازها غير الأخلاقي ويجعلها شريكًا في الحصار والمعاناة"، داعيةً الولايات المتحدة إلى "إظهار شيء من الضمير الإنساني والمسؤولية الأخلاقية، والتوقف عن تبرير جرائم الاحتلال وعدوانه المستمر".