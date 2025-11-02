قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برلمان

مجلس النواب يحيل 9 اتفاقيات دولية للجان النوعية المختصة

مجلس النواب
مجلس النواب
فريدة محمد - ماجدة بدوى

وافق مجلس النواب ، خلال الجلسة العامة، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، على تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن 9 اتفاقيات دولية.

تقرير اللجنة التشريعية بمجلس النواب عن الاتفاقيات الدولية

جاء ذلك بعدما أكد تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عدم مخالفة الاتفاقيات الدولية للدستور والقانون.

وأحال مجلس النواب، تقارير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بشأن الاتفاقيات الدولية، إلى اللجان النوعية المختصة.


إقرار الموافقة على اتفاق "التعاون المالي لعام 2022" بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية.، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 370 لسنة 2025.

طريقة إقرار الموافقة على اتفاق "برنامج تعزيز المرونة والفرص والرفاهية في مصر" بين حكومة جمهورية مصر العربية، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 434 لسنة 2025.

طريقة إقرار الموافقة على اتفاقية "التعاون بين الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بجمهورية مصر العربية، والاتحاد الدولي للاتصالات بشأن مراكز التسريع الخاصة بالاتحاد الدولي للاتصالات، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 436 لسنة 2025.

طريقة إقرار الموافقة على الاتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك التصدير والاستيراد الصيني، بشأن المرحلة الثالثة من مشروع سكة حديد مدينة العاشر من رمضان، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 479 لسنة 2025.

طريقة إقرار الموافقة على الاتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك التصدير والاستيراد الصيني بشأن المرحلة الثالثة من مشروع سكة حديد مدينة العاشر من رمضان، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 480 لسنة 2025.

طريقة إقرار الموافقة على الاتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك التصدير والاستيراد الصيني، بشأن المرحلة الثالثة من مشروع سكة حديد مدينة العاشر من رمضان، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 481 لسنة 2025.

طريقة إقرار الموافقة على البروتوكول المعدل للاتفاقية المبرمة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة روسيا الاتحادية بشأن التعاون في بناء وتشغيل محطة طاقة نووية على أراضي جمهورية مصر العربية بإضافة منظومة الحماية المادية لنطاق أعمال المقاول العام الروسي، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 496 لسنة 2025.

طريقة إقرار الموافقة على مذكرة التفاهم وكذا الاتفاق الخاص بآلية "مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة" بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 554 لسنة 2025.

طريقة إقرار الموافقة على خطاب التفاهم الخاص بالمعونة المقدمة من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل دراسة جدوى متكاملة لمشروع رفع قدرة خط الربط الكهربائي بين جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 568 لسنة.

