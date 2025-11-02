قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

وكيل مجلس النواب تعليقاً على افتتاح المتحف المصري: نشعر أن الزمن قد انحنى إجلالًا لمصر

المستشار أحمد سعد الدين ، وكيل أول مجلس النواب
المستشار أحمد سعد الدين ، وكيل أول مجلس النواب
فريدة محمد - ماجدة بدوى

ألقى  المستشار أحمد سعدالدين وكيل أول مجلس النواب (رئيس الجلسة) كلمة بمناسبة افتتاح المتحف المصري الكبير .

و قال: “يسعدني في هذا اليوم التاريخي أن أتحدث إليكم عن حدث يملأ القلوب فخرًا والأنظار إعجاباً، هو افتتاح المتحف المصري الكبير، أعظم متاحف العالم، وشاهد العصر على عظمة الحضارة المصرية التي أبهرت الدنيا قديماً وتدهشها اليوم من جديد”.

وأضاف خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب: "اليوم ونحن نرى كنوز أجدادنا تتلألأ مرةً أخرى تحت سقف صنعته أيادي المصريين، نشعر أن الزمن قد انحنى إجلالًا لمصر، وأن التاريخ قد نطق بلسانها قائلًا:"هنا قامت الحضارة، هنا ولدت الإنسانية."

و تابع: إن المتحف المصري الكبير ليس مجرد مبنًى يضم آثارًا، بل هو قصيدة عبر الزمن، تنشد للعالم أن مصر لا تعرف الفناء، ولا تقبل أن يطوى مجدها في صفحات الكتب.
إنه لقاء بين الماضي والحاضر، بين الفراعنة وأحفادهم الذين واصلوا البناء بعزيمة لا تعرف المستحيل.

واستطرد: ويطيب لي، باسم مجلس النواب المصري، أن أرفع أسمى آيات التقدير والعرفان إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أولى هذا المشروع العظيم اهتمامًا خاصًا، وجعل من حماية الهوية المصرية وإحياء تراثها هدفًا وطنيًا ساميًا.

و قال: كما نثمن الجهود المخلصة التي بذلتها مؤسسات الدولة، والعلماء، والمهندسون، والعاملون المصريون الذين سطروا بأيديهم صفحةً جديدةً من مجد الوطن ، فلنحتف جميعًا بهذا اليوم المجيد، ولنجعل من تراث أجدادنا حافزًا لنا في مسيرة العمل والبناء، حتى تبقى مصر كما أرادها أبناؤها عبر العصور: قويةً بتاريخها، شامخةً بحاضرها، متطلعةً إلى مستقبل يليق بمكانتها ، و اختتم قائلا " حفظ الله مصر وشعبها، وحفظ قائدها.

المستشار أحمد سعدالدين وكيل أول مجلس النواب افتتاح المتحف المصري الكبير المتحف المصري الكبير الجلسة العامة لمجلس النواب

