قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مدبولي ونظيره اللبناني يوقعان 15 مذكرة تفاهم واتفاقية مشتركة
كوريا الجنوبية تنجح في إطلاق قمرها التجسسي الخامس ضمن خطتها لتعزيز المراقبة العسكرية
النواب يوافق على فرض رسم 50 جنيها على التصديقات و20 دولارا على التأشيرات بالخارج
رئيس وزراء لبنان: علاقتنا مع مصر نتاج تاريخ طويل من التفاعل على مختلف الأصعدة
كيف شارك الأجانب المصريين احتفالهم بافتتاح المتحف المصري الكبير؟
مدبولي: مصر تعزز دعمها للبنان في إعادة الإعمار والاستقرار
مدبولي: ندين الإعتداءات الإسرائيلية في جنوب لبنان
السيتي في مهمة جديدة أمام بورنموث لاستعادة توازنه في الدوري الإنجليزي
إنجاز طبي جديد بالدقهلية.. تشغيل جهاز متطور لعلاج اضطرابات القلب لأول مرة بمستشفيات الصحة
مدبولي: مصر ولبنان على طريق الشراكة الاقتصادية المتقدمة
مدبولي ونظيره اللبناني يشهدان توقيع عدد من وثائق التعاون بين البلدين
«الشاباك» يكشف شبكة تجسس جديدة.. إيرانيون جنّدوا شابًا من طبريا لرصد بن غفير ومواقع عسكرية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

Doogee Fire 7 Pro.. هاتف خارق ببطارية هائلة وإضاءة ليلية لا مثيل لها

Doogee Fire 7 Pro
Doogee Fire 7 Pro
شيماء عبد المنعم

أطلقت شركة Doogee، الشهر الماضي هاتفها Doogee Fire 5 Ultra الذي يتميز بإضاءة مخيم مزدوجة في الجهة الخلفية، ويبدو أن الشركة تستعد لإطلاق هاتف متين آخر بنفس الميزة تحت اسم Doogee Fire 7 Pro.

Doogee Fire 7 Pro مع إضاءة مخيم مزدوجة وبطارية ضخمة 

وبحسب ما ذكره موقع “gsmarena” التقني، يتميز هاتف Doogee Fire 7 Pro، مثل Fire 5 Ultra، بإضاءة مخيم مزدوجة بسطوع يصل إلى 1200 لومن، يمكن استخدام هذه الأضواء ليس فقط للإضاءة، ولكن أيضا كفلاش أو لإرسال إشارات طوارئ SOS بفضل وجود ثلاثة أوضاع خاصة لذلك.

وأكد مصدر موثوق، أن الهاتف سيدعم تقنية Push-to-Talk Over Cellular (POC)، مما يتيح تحويل اتصال الهاتف بشبكات 4G/5G أو Wi-Fi إلى شبكة اتصال فورية.

سيعمل الهاتف بمعالج Dimensity 6300 مع ذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت وذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 جيجابايت، مع إمكانية التوسعة حتى 2 تيرابايت عبر بطاقة microSD، فيما يتعلق بنظام التشغيل، سيأتي الهاتف بنظام Android 15 مع واجهة Gemini.

أما الشاشة، فستكون بحجم 6.6 بوصة بدقة HD+ ومعدل تحديث 90 هرتز من نوع LCD، كما سيحتوي الهاتف على بطارية ضخمة بسعة 13000 مللي أمبير، تدعم الشحن السلكي بسرعة 33 وات والشحن العكسي بسرعة 5 وات.

هاتف Doogee Fire 7 Pro

من حيث التصوير، سيأتي الهاتف بكاميرا رئيسية بدقة 64 ميجابكسل من نوع OmniVision OV64B40، إلى جانب كاميرا للرؤية الليلية بدقة 20 ميجابكسل من نوع Sony IMX350، بينما ستكون الكاميرا الأمامية بدقة 16 ميجابكسل باستخدام مستشعر Samsung ISOCELL S5K3P8.

مواصفات أخرى تشمل ماسح بصمة جانبي، ضوء رؤية ليلية بالأشعة تحت الحمراء IR، مفتاح قابل للتخصيص، ودعم تقنية NFC، كما سيتمتع الهاتف بمعايير IP68 و IP69K لمقاومة الماء والغبار.

سيتم طرح هاتف Doogee Fire 7 Pro بالألوان الفضي والأخضر والبرتقالي، بسعر 269.99 دولار .

Doogee Fire 7 Pro هاتف Doogee Fire 7 Pro مواصفات دوجي فاير 7 برو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشغولات ذهبية

عقب تذبذبه.. أسعار الذهب اليوم الأحد في مصر

سعر الذهب

سعر أعلى عيار ذهب اليوم 2-11-2025

شريهان

مكالمة عاطفية على الهواء .. «شريهان»: مش عارفة ألملم مشاعري ده تتويج على أرض بلدي

ترامب

إنذار أمريكي إلى نيجيريا: تحركوا فورًا أو سنقوم بالتدخل .. لهذا السبب

دواجن وبيض

أسعار الدواجن اليوم الأحد.. ومفاجأة في ثمن البيض

محمد صلاح

المجد إرث من أجداده .. ليفربول يتغنّي بـ محمد صلاح

افتتاح حفل المتحف المصري الكبير

مبروك لمصر هذا الإنجاز.. السفارة الألمانية بالقاهرة تصدر بيانًا حول افتتاح المتحف المصري الكبير

الاهلي

موعد مباراة الأهلي والمصري .. والقنوات الناقلة

ترشيحاتنا

مقارنة بين نظارة سامسونج Galaxy XR وآبل Vision Pro

مقارنة بين نظارة سامسونج Galaxy XR وآبل Vision Pro.. من سيربح السباق؟

جيلى امجراند 7 موديل 2014

جيلي أمجراند 7 سيدان سعرها 250 ألف جنيه

تويوتا كورولا موديل 2006

اركب تويوتا كورولا 2006 بـ 600 ألف جنيه

بالصور

عمرو دياب يرتدي مفتاح الحياة ويحيي المتحف المصري الكبير فى حفله بدبي

عمرو دياب
عمرو دياب
عمرو دياب

طعمه تحفة.. طريقة عمل البرجر المنزلي بنصف كيلو لحمة مفرومة بطريقة سهلة

برجر
برجر
برجر

فخامة في ضوء التاريخ.. أناقة فساتين وإطلالات دبلوماسية للحضور بحفل افتتاح المتحف الكبير

اطلالات الملوك
اطلالات الملوك
اطلالات الملوك

من فؤاد سركيس إلى مفتاح الحياة.. تفاصيل إطلالة سلمى أبو ضيف في افتتاح المتحف المصري

سلمي ابو ضيف
سلمي ابو ضيف
سلمي ابو ضيف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحقيقة فاقت الخيال

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: المتحف المصري الكبير.. ذاكرة أمة تولد من جديد

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: المتحف المصري الكبير… عندما تحوّلت مصر إلى منصة تسويق عالمية

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: مصر جاءت وبعدها جاء التاريخ

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: المتحف المصري الكبير.. رمز لنهضة مصر الحديثة أمام العالم

المزيد