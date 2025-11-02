Doogee Fire 7 Pro.. هاتف خارق ببطارية هائلة وإضاءة ليلية لا مثيل لها

أطلقت شركة Doogee، الشهر الماضي هاتفها Doogee Fire 5 Ultra الذي يتميز بإضاءة مخيم مزدوجة في الجهة الخلفية، ويبدو أن الشركة تستعد لإطلاق هاتف متين آخر بنفس الميزة تحت اسم Doogee Fire 7 Pro.

Doogee Fire 7 Pro مع إضاءة مخيم مزدوجة وبطارية ضخمة

وبحسب ما ذكره موقع “gsmarena” التقني، يتميز هاتف Doogee Fire 7 Pro، مثل Fire 5 Ultra، بإضاءة مخيم مزدوجة بسطوع يصل إلى 1200 لومن، يمكن استخدام هذه الأضواء ليس فقط للإضاءة، ولكن أيضا كفلاش أو لإرسال إشارات طوارئ SOS بفضل وجود ثلاثة أوضاع خاصة لذلك.

وأكد مصدر موثوق، أن الهاتف سيدعم تقنية Push-to-Talk Over Cellular (POC)، مما يتيح تحويل اتصال الهاتف بشبكات 4G/5G أو Wi-Fi إلى شبكة اتصال فورية.

سيعمل الهاتف بمعالج Dimensity 6300 مع ذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت وذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 جيجابايت، مع إمكانية التوسعة حتى 2 تيرابايت عبر بطاقة microSD، فيما يتعلق بنظام التشغيل، سيأتي الهاتف بنظام Android 15 مع واجهة Gemini.

أما الشاشة، فستكون بحجم 6.6 بوصة بدقة HD+ ومعدل تحديث 90 هرتز من نوع LCD، كما سيحتوي الهاتف على بطارية ضخمة بسعة 13000 مللي أمبير، تدعم الشحن السلكي بسرعة 33 وات والشحن العكسي بسرعة 5 وات.

هاتف Doogee Fire 7 Pro

من حيث التصوير، سيأتي الهاتف بكاميرا رئيسية بدقة 64 ميجابكسل من نوع OmniVision OV64B40، إلى جانب كاميرا للرؤية الليلية بدقة 20 ميجابكسل من نوع Sony IMX350، بينما ستكون الكاميرا الأمامية بدقة 16 ميجابكسل باستخدام مستشعر Samsung ISOCELL S5K3P8.

مواصفات أخرى تشمل ماسح بصمة جانبي، ضوء رؤية ليلية بالأشعة تحت الحمراء IR، مفتاح قابل للتخصيص، ودعم تقنية NFC، كما سيتمتع الهاتف بمعايير IP68 و IP69K لمقاومة الماء والغبار.

سيتم طرح هاتف Doogee Fire 7 Pro بالألوان الفضي والأخضر والبرتقالي، بسعر 269.99 دولار .