تمكن من المشي بعد 4 سنوات.. تأهيل صغير مصاب بالشلل الدماغي في الوادي الجديد

أعلنت مديرية الصحة بالوادى الجديد نجاح فريق العلاج الطبيعي بمستشفى الداخلة العام من تحقيق إنجاز متميز مع حالة لطفل يدعى محمود محمد محمود من قرية الهنداو– مركز الداخلة، البالغ من العمر 4 سنوات و7 شهور.

كان الطفل يعاني من شلل دماغي (Cerebral Palsy) ؛ نتيجة تعرضه لارتفاع شديد في درجة الحرارة وهو في عمر عام ونصف، مما أدى إلى تأخر في النمو الحركي والذهني، ثم بجهود أطباء وأخصائيي قسم العلاج الطبيعي، بدأت رحلة التأهيل خطوة بخطوة، من تعليم الطفل مهارات التقليب والجلوس والحبو، حتى تمكن – بفضل الله – من المشي بشكل مستقل.

وقدم الدكتور شريف صبحي وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد الشكر لفريق العلاج الطبيعي بمستشفى الداخلة العام على جهوده المخلصة والمستمرة في خدمة المرضى، مشيدًا بما حققوه من نتائج ملموسة في تأهيل الأطفال وتحسين جودة حياتهم.

وطالب جميع فرق العمل الطبية بمواصلة هذا النهج من التفاني والإخلاص في العمل، مؤكّدًا أن هذه النماذج المشرفة تمثل الصورة الحقيقية للقطاع الصحي بالمحافظة.