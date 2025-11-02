أسوان.. ندوة عن الشمول المالي وريادة الأعمال بإدفو

نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو ندوة عن الشمول المالى وريادة الأعمال وآلية التمويل لتمكين المرأة والشباب بناءاً على تعليمات اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، وذلك تحت عنوان " الشمول المالى والتحول الرقمى ودورة فى التنمية المستدامة " بحضور القيادات التنفيذية والمجتمعية ووممثلى البنوك الوطنية.

وخلال الندوة تم تعريف المشاركين بأهمية نشر الوعى المالى ، ودور البنوك فى تمكين المواطنين من خلال الخدمات الرقمية والمصرفية الحديثة ، وتم التأكيد على أن الشمول المالى ركيزة أساسية لبناء مجتمع إقتصادى قوى ومستدام ، وأن التحول الرقمى أصبح ضرورة لتحقيق العدالة المالية والوصول لجميع فئات المجتمع.

وتسهيل الإجراءات وتعزيز الشفافية وتوفير الوقت والجهد مما يساهم فى تمكين المواطنين من التعامل مع الخدمات البنكية والإلكترونية بأمان وسرعة ، فضلاً عن دعمه لمشروعات ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة ، وهو الذى تواكباً مع دعم جهود الدولة لتحقيق رؤية مصر 2030 ، بما ينعكس إيجابياً على جودة الحياة وتعزيز مسيرة التنمية الشاملة بالمحافظة .

الشمول المالى

هذا وتواصل الوحدات المحلية جهودها المكثفة لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة ، والأراضى الزراعية ضمن الموجه الـ 27 ، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى ، وبناءاً على تكليفات اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان .

حيث تم إزالة 331 حالة تعدى بمساحة وصلت إلى 142 ألف و 884 م2 حتى الآن ، والتى تنوعت ما بين إزالات خاصة بالتقنين ضمن المنومة الإلكترونية ، وتعديات على أراضى الدولة خارج المنظومة ، وحالات تعدى تم إزالتها خارج المستهدف ، وحالات تعدى تم رصدها عبر منظومة المتغيرات المكانية .

وفى هذا الإطار قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو بقيادة عاطف كامل بإزالة 21 حالة تعدى بمساحة 22 ألف و 490 م2 ، وذلك بنطاق قرى الرديسية بحرى ووادى عبادى ، وشهدت أعمال الإزالة مشاركة متميزة من نواب رئيس المدينة ، ورؤساء القرى ، والعاملين والفنيين بالوحدة المحلية مدعمين بالمعدات الثقيلة ، وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين .