وزارة التنمية المحلية تتابع حملة تفتيش مفاجئة بالقناطر الخيرية لضبط الأداء ورفع كفاءة الخدمات

نفذت لجنة من قطاع تقييم الأداء والمتابعة والتفتيش برئاسة المهندس هيثم الدسوقي حملة تفتيش مفاجئة بمركز ومدينة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية بتعزيز الرقابة على وحدات الإدارة المحلية ورفع مستوى رضا المواطنين عن الخدمات.

أبرز ما جاء في الحملة:

_ إنهاء المعاملات المتأخرة بعدد من الإدارات الخدمية.

_ استكمال إجراءات التصالح في مخالفات البناء وإخطار المواطنين رسميًا.

_ تنفيذ مرور ميداني موسع في عدد من المناطق منها عرب شركس، الخرقانية، مسلم، شارع سوق الثلاثاء، عبد السلام عارف، عيسى حلمي، عاطفة سلطان، عزبة الأهالي، وأجهور بسندبيس لمتابعة مستوى الخدمات والتعامل مع المخالفات.

_ إزالة عدد من التعديات على الأراضي الزراعية والبناء المخالف.

_ وقف أعمال بناء بدون ترخيص واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

_ غلق وتشميع عدد من المحال العامة المخالفة وإنذار أخرى لتقنين أوضاعها

_ رفع إشغالات الطريق والتصدي لأي تعديات على المرافق العامة.

_ مراجعة منظومة النظافة والحملة الميكانيكية والخطة الاستثمارية لضمان الالتزام بالجداول الزمنية.

توجيهات وزيرة التنمية المحلية

وجهت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، انه "لن نتهاون مع أي مخالفات أو تقصير في تقديم الخدمات، وتستمر حملات التفتيش المفاجئة لضمان الانضباط الإداري ورفع كفاءة الأداء بالمحليات."