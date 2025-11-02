قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بابا الفاتيكان يطالب المجتمع الدولي بدعم جهود الإغاثة في السودان
المنصب كبير على عبد الرؤوف.. شوبير يعلق على تدريب الزمالك مؤقتًا
وزير خارجية العراق: العلاقات مع تركيا "تاريخية".. وسنوقع وثيقة ثنائية حول كيفية إدارة المياه
سفير فلسطين لدى روسيا: اتفاق وقف إطلاق النار بغزة يعمل على النحو المنشود
أسعار الذهب اليوم الأحد 2-11-2025.. تحديثات جميع الأعيرة
اشتعال ناقلة نفط روسية وسط هجمات بطائرات مسيرة أوكرانية في البحر الأسود
تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI» بالموانئ الجوية يناير المقبل
بعد جدل مواقع التواصل.. ماهى حقيقة إلغاء رونالدو متابعة روبن نيفيز؟
رئيسا وزراء مصر ولبنان يشهدان توقيع عدد من مذكرات التفاهم وبروتوكولات التعاون بين البلدين
اتحاد الأطباء العرب يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بافتتاح المتحف المصري الكبير
مصدر أمنى ينفى وقوع انفجار بالطريق الدائرى.. ويؤكد : واقعة قديمة تروجها الجماعة الإرهابية
سفير بولندا بالقاهرة: افتتاح المتحف الكبير دليل على عظمة مصر وشعبها
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

رئيس جامعة أسوان: افتتاح المتحف المصري الكبير إنجاز حضاري يليق بعظمة مصر

المتحف المصري الكبير
المتحف المصري الكبير
محمد عبد الفتاح

قال الدكتور لؤي سعد الدين نصرت، القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان ان افتتاح المتحف المصري الكبير عد حدثًا تاريخيًا ومشروعًا وطنيًا عملاقًا يجسد عراقة الحضارة المصرية القديمة ويؤكد على ريادة مصر الثقافية والسياحية على مستوى العالم.

وأوضح الدكتور لؤي سعد الدين أن المتحف المصري الكبير لا يمثل مجرد صرح أثري، بل يعد مركزًا عالميًا للتعليم والبحث والحفاظ على التراث الإنساني، مشيرًا إلى أنه يجمع بين الأصالة والمعاصرة في عرض كنوز الحضارة المصرية بأسلوب علمي متطور.

المتحف المصرى

وأكد رئيس جامعة أسوان أن هذا الافتتاح التاريخي يأتي تتويجًا لجهود الدولة المصرية بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في الاهتمام بالهوية الوطنية وتعزيز قيم الانتماء والفخر بتاريخ مصر المجيد، مضيفًا أن المتحف يمثل رسالة سلام وتسامح من أرض الحضارة إلى شعوب العالم كافة.

وأشار الدكتور لؤي سعد الدين الي أن جامعة أسوان تعتز بهذا الإنجاز الوطني، وستعمل على تعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي مع وزارة السياحة والآثار والجهات المعنية؛ للاستفادة من هذا الصرح في تطوير برامج الدراسات الأثرية والسياحية وتنمية الوعي الثقافي بين طلاب الجامعة.

وأن افتتاح المتحف المصري الكبير هو فخر لكل مصري، ودليل على قدرة الدولة على تنفيذ مشروعات كبرى تليق بتاريخها وحضارتها العريقة.

مشغولات ذهبية

عقب تذبذبه.. أسعار الذهب اليوم الأحد في مصر

سعر الذهب

سعر أعلى عيار ذهب اليوم 2-11-2025

شريهان

مكالمة عاطفية على الهواء .. «شريهان»: مش عارفة ألملم مشاعري ده تتويج على أرض بلدي

ترامب

إنذار أمريكي إلى نيجيريا: تحركوا فورًا أو سنقوم بالتدخل .. لهذا السبب

دواجن وبيض

أسعار الدواجن اليوم الأحد.. ومفاجأة في ثمن البيض

محمد صلاح

المجد إرث من أجداده .. ليفربول يتغنّي بـ محمد صلاح

الاهلي

موعد مباراة الأهلي والمصري .. والقنوات الناقلة

الذهب

بكام عيار 21؟.. تعرف على أسعار الذهب اليوم في مصر

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحقيقة فاقت الخيال

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: المتحف المصري الكبير.. ذاكرة أمة تولد من جديد

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: المتحف المصري الكبير… عندما تحوّلت مصر إلى منصة تسويق عالمية

إدارة التراث الحضارى بالشرقية تعقد ندوة توعوية لطلاب مدرسة " الأمل للصم وضعاف السمع"

الشرقية
الشرقية
الشرقية

عمرو دياب يرتدي مفتاح الحياة ويحيي المتحف المصري الكبير فى حفله بدبي

عمرو دياب
عمرو دياب
عمرو دياب

طعمه تحفة.. طريقة عمل البرجر المنزلي بنصف كيلو لحمة مفرومة بطريقة سهلة

برجر
برجر
برجر

فخامة في ضوء التاريخ.. أناقة فساتين وإطلالات دبلوماسية للحضور بحفل افتتاح المتحف الكبير

اطلالات الملوك
اطلالات الملوك
اطلالات الملوك

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحقيقة فاقت الخيال

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: المتحف المصري الكبير.. ذاكرة أمة تولد من جديد

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: المتحف المصري الكبير… عندما تحوّلت مصر إلى منصة تسويق عالمية

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: مصر جاءت وبعدها جاء التاريخ

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: المتحف المصري الكبير.. رمز لنهضة مصر الحديثة أمام العالم

