رئيس جامعة أسوان: افتتاح المتحف المصري الكبير إنجاز حضاري يليق بعظمة مصر

قال الدكتور لؤي سعد الدين نصرت، القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان ان افتتاح المتحف المصري الكبير عد حدثًا تاريخيًا ومشروعًا وطنيًا عملاقًا يجسد عراقة الحضارة المصرية القديمة ويؤكد على ريادة مصر الثقافية والسياحية على مستوى العالم.

وأوضح الدكتور لؤي سعد الدين أن المتحف المصري الكبير لا يمثل مجرد صرح أثري، بل يعد مركزًا عالميًا للتعليم والبحث والحفاظ على التراث الإنساني، مشيرًا إلى أنه يجمع بين الأصالة والمعاصرة في عرض كنوز الحضارة المصرية بأسلوب علمي متطور.

المتحف المصرى

وأكد رئيس جامعة أسوان أن هذا الافتتاح التاريخي يأتي تتويجًا لجهود الدولة المصرية بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في الاهتمام بالهوية الوطنية وتعزيز قيم الانتماء والفخر بتاريخ مصر المجيد، مضيفًا أن المتحف يمثل رسالة سلام وتسامح من أرض الحضارة إلى شعوب العالم كافة.

وأشار الدكتور لؤي سعد الدين الي أن جامعة أسوان تعتز بهذا الإنجاز الوطني، وستعمل على تعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي مع وزارة السياحة والآثار والجهات المعنية؛ للاستفادة من هذا الصرح في تطوير برامج الدراسات الأثرية والسياحية وتنمية الوعي الثقافي بين طلاب الجامعة.

وأن افتتاح المتحف المصري الكبير هو فخر لكل مصري، ودليل على قدرة الدولة على تنفيذ مشروعات كبرى تليق بتاريخها وحضارتها العريقة.