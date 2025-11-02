تاريخ مواجهات الزمالك وطلائع الجيش.. هل يكتب الأبيض فصلاً جديدًا بالانتصار؟

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نظيره طلائع الجيش مساء اليوم الأحد، الموافق 2 نوفمبر 2025، على أرضية استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويسعى الزمالك بقيادة مدربه أحمد عبدالرؤوف إلى استعادة نغمة الانتصارات بعد سلسلة من النتائج السلبية، إذ لم يحقق الفريق أي فوز منذ تغلبه على الإسماعيلي، حيث خسر بعدها أمام الأهلي، ثم تعادل مع الجونة وغزل المحلة والبنك الأهلي، ما دفع إدارة النادي برئاسة حسين لبيب إلى اتخاذ قرار إقالة المدرب البلجيكي يانيك فيريرا وتعيين عبدالرؤوف بشكل مؤقت.

موقف الفريقين في جدول الدوري

يحتل الزمالك المركز الرابع برصيد 19 نقطة من 11 مباراة، حقق الفوز في 5 مواجهات، وتعادل في 4، وتلقى 3 هزائم، وسجل لاعبوه 15 هدفًا، بينما استقبلت شباكه 8 أهداف.

أما فريق طلائع الجيش، فيدخل اللقاء وهو في موقف صعب، إذ يحتل المركز الثامن عشر برصيد 10 نقاط من 12 مباراة، فاز في مباراتين فقط، وتعادل في مثلهما، وخسر 6 مواجهات، أحرز لاعبوه 5 أهداف وتلقت شباكهم 15 هدفًا.

تاريخ مواجهات الزمالك وطلائع الجيش

تقابل الفريقان من قبل في 40 مواجهة، حقق خلالها الزمالك 22 فوزًا، مقابل 10 انتصارات لطلائع الجيش، بينما انتهت 8 مباريات بالتعادل.

سجل لاعبو الزمالك 76 هدفًا في شباك الجيش، فيما أحرز الأخير 42 هدفًا. أكبر فوز للزمالك كان بنتيجة 6-1، بينما أكبر انتصار لطلائع الجيش جاء بنتيجة 3-1.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تنطلق مباراة الزمالك وطلائع الجيش في تمام الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، وتُنقل حصريًا عبر قناة ON Time Sports 1 HD، مع استوديو تحليلي قبل وبعد اللقاء.

قائمة الزمالك لمواجهة طلائع الجيش

أعلن المدير الفني المؤقت أحمد عبدالرؤوف قائمة الفريق التي تخوض اللقاء، وجاءت على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي – مهدي سليمان.

خط الدفاع: عمر جابر – محمود حمدي "الونش" – حسام عبدالمجيد – محمد إسماعيل – أحمد فتوح – محمود بنتايك.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – أحمد ربيع – محمد شحاتة – سيف جعفر – عبدالله السعيد – أحمد حمدي – ناصر ماهر – عبدالحميد معالي – شيكو بانزا – خوان بيزيرا.

خط الهجوم: عدي الدباغ – سيف الدين الجزيري – عمرو ناصر.