قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
من قلب الكنيسة إلى أروقة التاريخ.. شباب الكاثوليكية يضيئون افتتاح المتحف المصري الكبير
دعوت الله بالقبول.. من هو إيهاب يونس الذي شارك في افتتاح المتحف الكبير؟
عادل عبد الرحمن: إحساس قفشة بأنه مهمش أثرت سلبياً على أدائه الفني
أخبار التوك شو.. مدبولي: ندين الاعتداءات الإسرائيلية في جنوب لبنان.. وأمطار ورعد وأتربة اليوم الأحد 2 نوفمبر
أطول الأنبياء عُمرًا يلخص الحياة في أمرين .. من أعظم ما ستسمع
محافظ بني سويف يتفقد مصنع غاز النيل لتعبئة اسطوانات البوتاجاز
رئيس برلمان أوزبكستان: مصر مهد الحضارات وصانعة السلام في منطقة مُضطربة |صور
وول ستريت جورنال: توتر حول تشكيل قوة دولية في غزة يُهدّد استقرار خطة السلام الأمريكية
سارة إبراهيم منفذة إنتاج الأفلام الوثائقية الخارجية في افتتاح المتحف الكبير
بعد اعترافه بقتل زوجته الحامل بسبب الموبايل.. حبس ثلاثيني 4 أيام في سوهاج
الزمالك يصل استاد القاهرة استعدادًا لمواجهة طلائع الجيش في الدوري
الرئيس السيسي لرئيس وزراء المجر: حريصون على حل سلمي للصراع بين روسي وأوكرانيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق يترأس قداس السيامة الإنجيلية للشماس بيتر يحيي

البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق
البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق
ميرنا رزق

ترأس غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، قداس السيامة الإنجيلية للشماس بيتر يحيي، تزامنًا مع عيد جميع القديسين، وذلك بكنيسة قلب يسوع، بمصر الجديدة.

شارك في الاحتفال سيادة المطران جورج شيحان، رئيس أساقفة إيبارشية القاهرة المارونية لمصر والسودان، والزائر الرسولي على شمال إفريقيا، والقمص فرنسيس نوير، والأب ميخائيل رشدي، والأب عماد، رعاة الكنيسة، والأب روماني فوزي، عميد الكلية الاكليريكية، بالمعادي، وعدد من الآباء الكهنة.

معاني القداسة

واستهل صاحب الغبطة عظته بالتأمل في معاني القداسة، مؤكدًا أن القداسة ليست امتيازًا لقلة من الناس، بل دعوة موجهة لكل إنسان معمّد، مستشهدًا بقول السيد المسيح: "كونوا قديسين كما أن أباكم السماوي قدوس".

وأوضح الأب البطريرك أن كل قديس هو قصة حب حقيقية تولد من الضعف البشري حين يقدّم الإنسان حياته لله، مشيرًا إلى أن القداسة هي مسيرة حياة يومية يعيشها أشخاص عرفوا أنهم محبوبون من الله، وسعوا بصدق لعيش روح التطويبات.

وأضاف بطريرك الأقباط الكاثوليك: إن القديسين هم الذين جعلوا من الألم صلاة، ومن الفرح تسبيحًا، ومن الفشل غنى بالمحبة، مبيّنًا أن الكنيسة اليوم تحتفل بوجهها الحقيقي، وجه الشركة الروحية بين الكنيسة المجاهدة على الأرض، والمنتَصرة في السماء، قائلًا: الكنيسة لا تعيش خارج العالم، بل في العالم بقلوب تسكنها السماء، وكل واحد منا مدعو للقداسة اليوم، لا غدًا.

وتطرق غبطة البطريرك في كلمته إلى البُعد الكنسي العميق للسيامة الإنجيلية، موضحًا أن الكهنوت درجات متكاملة تبدأ بالشماسية التي تعني الخدمة، مؤكدًا أن الكنيسة في جوهرها هي كنيسة خادمة، وأن الشماس الإنجيلي هو الذاكرة الحيّة لقلب المسيح المتواضع الذي غسل أقدام تلاميذه.

وشدد صاحب الغبطة إلى أن سيامة الشماس بيتر تحمل بُعدًا كونيًا، إذ وُلدت دعوته في الكنيسة القبطية الكاثوليكية بمصر، ونضجت عبر تسع سنوات من التكوين في فرنسا، ما يعكس الطابع الجامع للكنيسة الكاثوليكية التي توحّد أبناءها على اختلاف لغاتهم، وثقافاتهم.

وخاطب الأب البطريرك الشماس الجديد قائلًا: بيتر، كُرِّست اليو،م لتكون خادم الفرح، وبنّاء الوحدة، لتشهد بحياتك أن الكنيسة مقدسة جامعة رسولية أينما وُجدت، وأنك حضور المسيح في العالم.

وفي ختام القداس، عبّر الشماس بيتر يحيي عن امتنانه للرب، على منحه نعمة السيامة الإنجيلية، شاكرًا غبطة أبينا البطريرك، لترأسه الاحتفال، قائلًا: ترعرعت في كنيسة قلب يسوع، واليوم أنال فيها أولى درجات الكهنوت. هذه لحظة لا تُنسى في حياتي.

كذلك، شكر الشماس المحتفى به سيادة المطران جورج شيحان، ورعاة الكنيسة، وأسرته التي ساندته في مسيرة الدعوة الممتدة عبر سنوات من الألم، والعطاء، مقدّمًا أيضًا الشكر لجميع من ساهم في تكوينه الإكليريكي في فرنسا، ومصر.

واختُتم الاحتفال بتقديم التهاني من غبطة البطريرك للأسرة، وجميع أبناء الكنيسة، مؤكدًا أن هذه السيامة تمثل عيدًا جديدًا للكنيسة القبطية الكاثوليكية بمصر، داعيًا إلى الصلاة من أجل الشماس بيتر، ليواصل مسيرته في القداسة والخدمة بروح الفرح والشركة.

البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق الكاثوليك المطران جورج شيحان قداس بطريرك الأقباط الكاثوليك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشغولات ذهبية

عقب تذبذبه.. أسعار الذهب اليوم الأحد في مصر

دواجن وبيض

أسعار الدواجن اليوم الأحد.. ومفاجأة في ثمن البيض

الاهلي

موعد مباراة الأهلي والمصري .. والقنوات الناقلة

موظف جامعة سوهاج المتوفي

مصرع موظف أثناء توثيق نقوش داخل سرداب غامض في سوهاج

الذهب

بكام عيار 21؟.. تعرف على أسعار الذهب اليوم في مصر

الغارات و القصف عل الأبرياء من قبل الاحتلال الإسرائيلي

خطة أمريكية مُثيرة للجدل: نقل نصف سكان غزة إلى مناطق تحت سيطرة الاحتلال |تفاصيل

الغندور

الغندور يثير الجدل قبل مباريات اليوم في الدوري.. تفاصيل

الطقس

أمطار وانخفاض في درجات الحرارة.. ماذا سيحدث في الطقس خلال 48 ساعة؟

ترشيحاتنا

رئيس تجارية الإسماعيلية

أكرم الشافعي: المتحف الكبير يعكس عظمة مصر الجديدة في عهد الرئيس السيسي

صورة المتهم

جنايات الإسكندرية: تأجيل محاكمة رئيس حي شرق لجلسة الثلاثاء

الجولة

نائب رئيس جامعة قناة السويس يتفقد سير الامتحانات بكلية التجارة

بالصور

أحمد عز فى حفل السفارة المصرية بلندن بالمتحف البريطاني

أحمد عز
أحمد عز
أحمد عز

إدارة التراث الحضارى بالشرقية تعقد ندوة توعوية لطلاب مدرسة " الأمل للصم وضعاف السمع"

الشرقية
الشرقية
الشرقية

عمرو دياب يرتدي مفتاح الحياة ويحيي المتحف المصري الكبير فى حفله بدبي

عمرو دياب
عمرو دياب
عمرو دياب

طعمه تحفة.. طريقة عمل البرجر المنزلي بنصف كيلو لحمة مفرومة بطريقة سهلة

برجر
برجر
برجر

فيديو

المتحف المصري الكبير

المتحف المصري الكبير يفتح أبوابه.. تعرف على أسعار التذاكر ومواعيد الزيارة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحقيقة فاقت الخيال

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: المتحف المصري الكبير.. ذاكرة أمة تولد من جديد

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: المتحف المصري الكبير… عندما تحوّلت مصر إلى منصة تسويق عالمية

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: مصر جاءت وبعدها جاء التاريخ

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: المتحف المصري الكبير.. رمز لنهضة مصر الحديثة أمام العالم

المزيد