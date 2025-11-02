إعلام إسرائيلي: المدعية العسكرية المقالة مفقودة منذ ساعات

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن المدعية العسكرية المقالة مفقودة منذ ساعات، وهناك عمليات بحث موسعة بعد العثور على سيارة المدعية العسكرية المقالة فارغة.

وأوضحت وسائل الإعلام الإسرائيلية، وفقا لما نقلته "القاهرة" الإخبارية" أن المدعية العسكرية المقالة تركت رسالة وداع في سيارتها قبل اختفائها.

من ناحية أخرى، قال الدكتور سهيل دياب، أستاذ العلوم السياسية، إن الخطيئة الأولى التي تريد إسرائيل استعمالها ذريعة هي تفكيك سلاح حماس.

وأضاف سهيل دياب، في مداخلة هاتفية على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الخطيئة الثانية التي تريد إسرائيل استعمالها ذريعة أخرى هي دخول قوات دولية وأي هوية لهذه القوات وتطرح فيتو أمام قوى مثل تركيا وقطر وآخرين.

وتابع: نحن مقبلون على خطيئة تلو الخطيئة وذريعة تلو الذريعة ولكنها تسقط الواحد تلو الأخرى، كما تسقط أوراق الدومينو، الأمر الأساسي الذي بدأت تفهمه إسرائيل أن الولايات المتحدة عازمة بشكل غير قابل للتأويل على ضرورة الذهاب قدما نحو الانتقال نحو المرحلة الثانية.

وأشار إلى أن الأسبوع القادم سنشهد العديد من الخطوات المتعلقة بإقامة القوى متعددة الأطراف في غزة.