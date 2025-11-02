أستاذ علوم سياسية: أمريكا عازمة على الذهاب نحو المرحلة الثانية في غزة

قال الدكتور سهيل دياب، أستاذ العلوم السياسية، إن الخطيئة الأولى التي تريد إسرائيل استعمالها ذريعة هي تفكيك سلاح حماس.

وأضاف سهيل دياب، في مداخلة هاتفية على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الخطيئة الثانية التي تريد إسرائيل استعمالها ذريعة أخرى هي دخول قوات دولية وأي هوية لهذه القوات وتطرح فيتو أمام قوى مثل تركيا وقطر وآخرين.

وتابع: نحن مقبلون على خطيئة تلو الخطيئة وذريعة تلو الذريعة ولكن تقسط الواحد تلو الأخرى، كما تسقط أوراق الدومينو، الأمر الأساسي التي بدأت تفهمه إسرائيل أن الولايات المتحدة عازمة بشكل غير قابل للتأويل بضرورة الذهاب قدما نحو الانتقال نحو المرحلة الثانية.

أشار إلى أن الأسبوع القادم سنشهد العديد من الخطوات المتعلقة بإقامة القوى متعددة الأطراف في غزة.