الاتحاد السكندري يواجه الهبوط وسط صراع الانتخابات

حقق فريق بيراميدز الفوز على الاتحاد السكندري بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم باستاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الـ13 للدورى الممتاز.



وشهدت شوارع الاتحاد السكندري غضب جماهير زعيم الثغر عقب سلسلة الهزائم المتتالية وعدم تحقيق نتائج إيجابية وسط انشغال المجلس الحالي برئاسة محمد سلامة بصراع الانتخابات ،دون النظر لأي حسابات أخري.

وعبرت جماهير الاتحاد السكندري عن غضبها الشديد من تامر مصطفي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري الذي لم يتمكن حتى الآن من تحقيق نتيجة إيجابية والعودة إلى المسار الصحيح داخل منافسة الدوري عقب رحيل أحمد سامي المدير الفني السابق .

وأثار اهتمام محمد سلامة القائم بأعمال رئيس مجلس إدراة نادي الاتحاد السكندري بانتخابات النادي دون النظر إلي مصلحة الفريق خلال فترة توليه النادي منذ رحيل محمد مصيلحي الرئيس الأسبق للنادي.

ويحرص محمد أحمد سلامة على تقديم وعود غير محققة على أرض الواقع منذ توليه مهام النادي والتعاقد مع صفقات لم تحرز تقدما حتى الآن في ظل مواجهة الفريق الأول لكرة القدم الهبوط بعد تواجده في المركز قبل الأخير برصيد 8 نقاط بجدول ترتيب الدوري المصري .