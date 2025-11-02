قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حضارتنا مصدر فخرنا.. أحمد موسى يدعو لتدريس اللغة المصرية القديمة بالمدارس
وزير الشباب والرياضة يستقبل بعثة منتخب اليد المتوجه بفضية المونديال بالورود في المطار
محمد معيط: شريحة قرض مصر من صندوق النقد 2.4% مليار دولار
فضيحة تهز جيش الاحتلال.. زامير يتحرك لتعيين مدعٍ عام جديد
الزمالك يتفق مع حسن وليد قداح على العودة لمدة موسمين ونصف
سيراميكا كليوباترا يقلب الطاولة على بتروجت ويحقق الفوز بثنائية
أمطار وبرودة .. تحذير من طقس الـ48 ساعة القادمة
عمره 3500 عام.. هولندا تعلن عزمها إعادة قطعة أثرية إلى مصر
حريق يلتهم شقة سكنية في مصر الجديدة والحماية المدنية تتدخل
جبروت إمرأة.. سيدة تقفز من الشرفة بعد ضبطها في أحضان الجار وتتهم زوجها بمحاولة التخلص منها
حريق يلتهم سيارة على محور حسب الله الكفراوي في المعادي
أحمد زايد: المتحف الكبير يعرض الحضارة المصرية ويقدم رسالة سلام للعالم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

سر غياب التبديل السادس بعد إصابة فتوح

الزمالك
الزمالك
ملك موسى

كشف مصدر بنادي الزمالك، عن سر عدم قيام الجهاز الإداري للفريق الأول لكرة القدم بإجراء تغيير سادس بعد إصابة أحمد فتوح لاعب الفريق في الرأس خلال مباراة طلائع الجيش التي أقيمت اليوم في مسابقة الدوري الممتاز.

وأكد المصدر، أن الجهاز الطبي اطمأن على سلامة اللاعب، ولم يتم اللجوء للتغيير السادس لأن ذلك كان سيتطلب خضوع أحمد فتوح لبروتوكول طبي خاص بإصابات الرأس والاشتباه بالارتجاج، وغيابه لفترة تتراوح ما بين أسبوع إلى 10 أيام إذا كان الارتجاج خفيف وهو ما كان سيبعده عن المباريات المقبلة.

وأضاف المصدر، أن الارتجاج الخفيف يحتاج وفقا للبروتوكول لمدة غياب من 7 إلى 10 أيام، في حين يحتاج الارتجاج المتوسط من 10 إلى 21 يومًا راحة، وفي حالة الارتجاج الشديد أو فقدان الوعي يحدد الطبيب مدة الغياب وغالبًا لا تقل عن 21 يومًا.

وأوضح المصدر ، أن الجهاز الطبي اتفق مع الجهاز الفني على خروج اللاعب وعدم استكمال المباراة دون الحاجة لإجراء تبديل سادس.

وفاز فريق الزمالك على طلائع الجيش بثلاثية مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد القاهرة الدولي في الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 22 نقطة.

وأعرب أحمد عبد الرؤوف المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن سعادته بالفوز الذي حققه الأبيض على طلائع الجيش بثلاثية مقابل هدف في مباراة اليوم بمسابقة الدوري الممتاز.

وقال المدير الفني في المؤتمر الصحفي: " الفوز مهم جدًا على فريق كبير مثل طلائع الجيش، ونتحمل المسؤولية في وقت صعب، والمهمة ليست سهلة، ولكن لاعبو الزمالك على قدر المسؤولية".

 وأضاف أحمد عبد الرؤوف :" لم يكن هناك وقت لوضع نظام مع اللاعبين، وهو ما تسبب في إرباك الحسابات الفنية، وقبل البطولات المهمة يشغل اللاعبون أنفسهم بالتفكير في مباريات البطولة، وقد يكون هناك إرباك للحسابات".

وواصل:" أتمنى أن يتفهم الجميع الظروف الصعبة، وأن يكون جمهور الزمالك داعمًا للفريق، وأوجه الشكر لكل أبناء الزمالك الذين حرصوا على التواصل معي لدعمي بعدما توليت المسؤولية".

 وأضاف المدير الفني:" تجهيزات مباراة بيراميدز المقبلة في السوبر المحلي ستكون مختلفة، وسنواجه فريقًا كبيرًا، وعلينا الاستعداد بالشكل الأمثل".

وتابع أحمد عبد الرؤوف قائلًا:" قبل أن أكون مدربًا فأنا مشجع لنادي الزمالك، وأعلم قدرات اللاعبين، و بدأنا العمل منذ اليوم وفي تفكيرنا بطولة السوبر، والتغييرات التي حدثت لها علاقة بمباراة اليوم وبطولة السوبر أيضًا من أجل تجهيز كل العناصر في قائمة الفريق".

وعلق على توليه المسؤولية قائلًا:" وجدت نفسي مسؤولا عن الفريق، و لم أختر التوقيت ولكن ذلك كان حلمًا بالنسبة لي، وأحاول وضع ضوابط جديدة في وقت قصير". 

وأضاف  :" في أوقات كثيرة لم نقدم الأفضل في لقاء اليوم، ولكن الأهم هو التوفيق وتحقيق المكسب في ظل الظروف الحالية".

واختتم المدير الفني قائلًا:" أكررها تواجد جماهير نادي الزمالك مهم جدًا للفريق، وهتافهم لي ليس بالأمر الجديد".

وفاز فريق الزمالك على طلائع الجيش بثلاثية مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد القاهرة الدولي في الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 22 نقطة.

الزمالك طلائع الجيش احمد فتوح الدوري المصري السوبر المحلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتحف المصري الكبير

رسميا.. صدى البلد يكشف حقيقة انتفاع اليابان بالمتحف الكبير لمدة 10 سنوات

موظف جامعة سوهاج المتوفي

مصرع موظف أثناء توثيق نقوش داخل سرداب غامض في سوهاج

الأرصاد

منخفض جوي يضرب البلاد.. الأرصاد تكشف تفاصيل الطقس خلال 48 ساعة

سعر استخراج الفيش الجنائى

سعر استخراج الفيش الجنائى 2025

المتهمين

القبض على 4 فتيات يمارسن الرذيلة بالقاهرة

المدعية العسكرية الإسرائيلية السابقة

تضارب الأنباء حول وفاتها .. العثور على المدعية العسكرية الإسرائيلية بعد الاختفاء المفاجئ

كسوف الشمس

ملك الخسوفات.. أندر ظاهرة فلكية حتى عام 2044| أين تظهر؟

حالة الطقس

الأقمار الصناعية: أمطار تضرب بعض المحافظات ليلا وتستمر غدا| تفاصيل

ترشيحاتنا

جثة - أرشيفية

شاب ينهي حياة شقيقه بأكتوبر.. والأجهزة الأمنية تبحث عن ملابسات الحادث

النائب العام

النائب العام يزور مستشفى 57357 ويؤكد: النيابة جزء من ضمير الوطن

المشاجرة

مشاجرة داخل معهد .. طالب يتهم موظفا بالتعدى عليه بالضرب

بالصور

بالصور.. تكريم حنان مطاوع وأشرف عبدالباقى وهالة صدقي في مهرجان vs-film

حنان مطاوع
حنان مطاوع
حنان مطاوع

افتتاح مهرجان vs-film.. أشرف عبدالباقى وشيري عادل وحنان مطاوع أبرز الحضور

مهرجان الأفلام القصيرة جدا vs-film
مهرجان الأفلام القصيرة جدا vs-film
مهرجان الأفلام القصيرة جدا vs-film

سارة عبد الرحمن أبرز الحضور .. لقطات خاصة من عزاء المصور الراحل ماجد هلال

عزاء ماجد هلال
عزاء ماجد هلال
عزاء ماجد هلال

وزير الدفاع يلتقي نظيره الروماني ويوقع مذكرة تفاهم فى مجال التعاون العسكري

وزير الدفاع يلتقي نظيره الروماني لبحث التعاون العسكري المشترك
وزير الدفاع يلتقي نظيره الروماني لبحث التعاون العسكري المشترك
وزير الدفاع يلتقي نظيره الروماني لبحث التعاون العسكري المشترك

فيديو

ايمان عبد اللطيف

أمطار وبرودة .. تحذير من طقس الـ48 ساعة القادمة

المشاجرة

مشاجرة داخل معهد .. طالب يتهم موظفا بالتعدى عليه بالضرب

نجوم الفن افتتاح المتحف المصري الكبير

شريهان ومنى زكي وكريم عبدالعزيز.. نجوم الفن يتألقون في افتتاح المتحف المصري الكبير

المتحف المصري الكبير

الفراعنة كانوا بيلعبوا شطرنج وعرائس .. مفاجآت المتحف المصري الكبير

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحقيقة فاقت الخيال

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: المتحف المصري الكبير.. ذاكرة أمة تولد من جديد

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: المتحف المصري الكبير… عندما تحوّلت مصر إلى منصة تسويق عالمية

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: مصر جاءت وبعدها جاء التاريخ

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: المتحف المصري الكبير.. رمز لنهضة مصر الحديثة أمام العالم

المزيد