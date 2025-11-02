الله يقود حياة الإنسان .. في عظة الأحد للقس يوحنا ناجي

أذيعت، صباح اليوم، كلمة للأب القس يوحنا ناجي كاهن كنيسة القديس مار يوحنا الحبيب بمنطقة حلمية الزيتون بالقاهرة، عبر قناة ON إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وذلك في إطار برنامج عظة الأحد الأسبوعية.

عظة الأحد

وتناول الأب القس من خلال قراءات قداس اليوم، وهو الأحد الرابع من شهر بابة، وموضوع إنجيله وهو "إقامة ابن أرملة نايين" في إنجيل معلمنا لوقا والأصحاح السابع، وأشار إلى ضرورة تبعية السيد المسيح، والثقة في استجابة الله لاحتياجاتنا، وفي رعايته وتحننه علينا، "أَلَيْسَتْ خَمْسَةُ عَصَافِيرَ تُبَاعُ بِفَلْسَيْنِ، وَوَاحِدٌ مِنْهَا لَيْسَ مَنْسِيًّا أَمَامَ اللهِ؟" (لو ١٢: ٦).