73 ناشئا في اليوم الرابع لاختبارات المرحلة الثانية بمشروع تنمية المواهب FIFA TDS

أقيمت اليوم الأحد اختبارات اليوم الرابع بالمرحلة الثانية لمشروع تنمية المواهب "Talent Development Schemes" بالتعاون بين الاتحادين الدولي والمصري لكرة القدم.

واستضافت محافظة المنيا اختبارات اليوم الرابع للمرحلة الثانية، والتي ضمت محافظات أسيوط، بني سويف والوادي الجديد.

وخاض 73 ناشئًا اختبارات اليوم تحت إشراف هاري فارلي، لابان سكوت وروي بيترز مكتشفي المواهب بالاتحاد الدولي "FIFA"، كما تواجد بالاختبارات أحمد الجوهري مدير المشروع، وعاطف عطية المنسق العام.

وتم اختبار 32 ناشئًا من محافظة أسيوط، 30 ناشئًا من محافظة بني سويف و11 ناشئًا من الوادي الجديد، على أن يتم تحديد المقبولين في ختام اختبارات المرحلة.

ويهدف مشروع "TDS" إلى اكتشاف الموهوبين بالمرحلة السنية "مواليد 2011" ورعايتهم فنيًا، صحيًا وبدنيًا برعاية الاتحاد المصري لكرة القدم، بإشراف علاء نبيل المدير الفني للاتحاد.