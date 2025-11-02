انطلاق قافلة طبية مجانية تردد عليها 1413 مواطنا بدمياط

في إطار حرص الدولة على دعم المبادرات الصحية وتوفير الخدمات الطبية للمواطنين في مختلف المناطق،تواصل مديرية الشئون الصحية بدمياط جهودها في تنفيذ القوافل الطبية لتغطية كافة المناطق بالخدمات الطبية والعلاجية، والتي تشمل عيادات متنقلة في عدد من التخصصات الطبية، ووحدتي أشعة، ومعمل تحاليل، وصيدلية لصرف الأدوية مجانًا للمترددين، حيث تم تنفيذ قافلة طبية شاملة يومي الأربعاء والخميس بقرية تفتيش السرو بمركز فارسكور وذلك ختامًا لخطة القوافل الطبية لشهر أكتوبر ٢٠٢٥ .



واشار الدكتور محمد عبد الخالق براوي أن القافلة تضمنت 11 عيادة تخصصية متنقلة تردد عليها 1413 مواطن تلقوا خدمات الكشف والعلاج بالمجان،

فيما أضافت د.سها خيري المكاوي منسق القوافل العلاجية بدمياط أنه تم إجراء الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لعدد 208 حالة ضمن مبادرة " افحص واطمن " وكذلك فحص 19 حالة بالأشعة و 21 حالة أخرى بالسونار و إجراء 408 تحليل بمعمل الدم و 18 تحليل بمعمل الطفيليات.

كما تضمنت القافلة إقامة ٨ ندوات توعوية صحية حضرها 111 مواطن.