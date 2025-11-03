قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
100 مليون دولار لتمويل دراسات ومشروعات تنموية بدول حوض النيل الجنوبي
الإبلاغ عن محاولة استيلاء على سفينة قبالة سواحل الصومال
بيت آل غبّان.. ذاكرة مدينة القصير التي قاومت الملح والسنين | عمره أربعة قرون ونصف
ترقب مصري.. كاف يجري قرعة دوري أبطال إفريقيا والكونفيدرالية اليوم
108 رحلات دولية تهبط بالغردقة اليوم.. وإشغالات فندقية تواصل الصعود مع قرب الموسم الشتوي
مطار مرسى علم يستقبل دفعة جديدة من السائحين مع انتعاش ملحوظ في الحركة الجوية
منال عوض: مصر تحقق تقدمًا ملموسًا نحو أهدافها المناخية وتستعد لتحقيق 42% طاقة نظيفة بحلول 2030
رمضان السيد: توروب لا يختلف كثيرًا عن المدرب السابق ريبيرو
وزير الخارجية: نثق في رؤية ترامب لإنهاء الحروب والصراعات
خبير تربوي يكشف أسباب تمسك التعليم بتطبيق نظام التقييمات المستمرة في المدارس
رفقة ابنته.. محمد صلاح في أحدث ظهور عبر إنستجرام
الخارجية: نرفض الإجراءات الأحادية المخالفة للقانون الدولي في حوض النيل الشرقي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مطار مرسى علم يستقبل دفعة جديدة من السائحين مع انتعاش ملحوظ في الحركة الجوية

صورة ارشيفية
ابراهيم جادلله

يشهد مطار مرسى علم الدولي، اليوم الإثنين، حركة سياحية نشطة مع وصول ما يقرب من 2600 سائح من مختلف الجنسيات، في ظل ارتفاع متزايد في نسب الإشغال الفندقي بالمدينة، واستمرار الإقبال الكبير على الوجهات السياحية بالبحر الأحمر.

وتشير جداول التشغيل إلى وصول هؤلاء السائحين عبر 13 رحلة طيران دولية قادمة في معظمها من العواصم الأوروبية، ضمن خطة تشغيل أسبوعية تضم 180 رحلة من المتوقع أن يستقبلها المطار خلال الأسبوع الجاري، الذي بدأ السبت الماضي ويستمر حتى الجمعة المقبلة.

وتواصل الجهات المختصة داخل المطار جهودها المكثفة لتسهيل حركة استقبال السياح، بدءًا من إنهاء إجراءات الوصول مرورًا بالتأمين الكامل، وصولًا إلى تنظيم نقلهم إلى الفنادق والمنتجعات السياحية لقضاء عطلاتهم على شواطئ مرسى علم ذات المياه الفيروزية والشعاب المرجانية الساحرة.

وبحسب بيانات التشغيل اليومية، يستقبل المطار 3 رحلات قادمة من بولندا، و4 من التشيك، و3 من ألمانيا، ورحلتين من إيطاليا، بالإضافة إلى رحلة داخلية واحدة، بما يعكس التنوع في الأسواق السياحية الوافدة للمدينة.

وتُظهر مؤشرات السياحة أن مطار مرسى علم يستقبل أسبوعيًا رحلات من 12 دولة مختلفة، تشمل بولندا وألمانيا والتشيك وهولندا وبلجيكا وإيطاليا، في استمرار واضح لحالة التعافي والنمو التي يشهدها القطاع السياحي بالبحر الأحمر، وترسيخًا لمكانة مرسى علم كإحدى أبرز الوجهات السياحية المفضلة لدى السائح الأوروبي.

وتتوقع شركات السياحة زيادة الحركة الوافدة خلال الأسابيع المقبلة، تزامنًا مع زيادة الطلب على المقاصد الشتوية الدافئة، وعلى رأسها مدن البحر الأحمر التي تحظى بسمعة عالمية في سياحة الشواطئ والغطس والرحلات البحرية.

ترامب

ترامب: القوات الأمريكية تنتشر على الأرض في نيجيريا وسنوجه ضربات جوية

يفعات تومر يروشالمي

بعد التسريبات.. إسرائيل تعتقل المدعية العسكرية العامة ورئيس النيابة

الدكتور مصطفى مدبولي

تعديل وزاري جديد.. مصطفى بكري يعلن مفاجأة| فيديو

صورة من اللقاء

موعد مباراة الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا في نصف نهائي السوبر المصري

الكونفدرالية

كاف يعلن تصنيف الفرق المشاركة في دور المجموعات للكونفيدرالية 2025-2026

الأمطار

الري: لدينا مركز تنبؤ يتوقع أماكن سقوط الأمطار قبلها بثلاثة أيام

5 أعمال بعد الفجر تمحي الذنوب

5 أعمال بعد الفجر تمحي الذنوب وتفتح لك أبواب الرزق.. لا تفوت ثوابها

شيكابالا

شيكابالا ينتقد تصرف الاهلي الأخير مع الزمالك: مينفعش نعمل كده

نقل لجنتي التوفيق فى المنازعات لمجلسي النواب والشيوخ للمقر الجديد بالعاصمة الإدارية

نقل لجنتي التوفيق في المنازعات لمجلسي النواب والشيوخ للمقر الجديد بالعاصمة الإدارية

وزيرة التنمية المحلية

منال عوض: تنفيذ 228 ألف نشاط بتمويل 36 مليار جنيه من مشروعك

توقيع مذكرة تفاهم بين الوزارتين

الصحة والإسكان توقعان مذكرة تفاهم لتطوير المنشآت الصحية بالمدن الجديدة

بالصور

بمظهر مختلف.. شاهد أحدث سيارة كهربائية من فولكس فاجن

فولكس فاجن

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحقيقة فاقت الخيال

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: المتحف المصري الكبير.. ذاكرة أمة تولد من جديد

