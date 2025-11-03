مطار مرسى علم يستقبل دفعة جديدة من السائحين مع انتعاش ملحوظ في الحركة الجوية

يشهد مطار مرسى علم الدولي، اليوم الإثنين، حركة سياحية نشطة مع وصول ما يقرب من 2600 سائح من مختلف الجنسيات، في ظل ارتفاع متزايد في نسب الإشغال الفندقي بالمدينة، واستمرار الإقبال الكبير على الوجهات السياحية بالبحر الأحمر.

وتشير جداول التشغيل إلى وصول هؤلاء السائحين عبر 13 رحلة طيران دولية قادمة في معظمها من العواصم الأوروبية، ضمن خطة تشغيل أسبوعية تضم 180 رحلة من المتوقع أن يستقبلها المطار خلال الأسبوع الجاري، الذي بدأ السبت الماضي ويستمر حتى الجمعة المقبلة.

وتواصل الجهات المختصة داخل المطار جهودها المكثفة لتسهيل حركة استقبال السياح، بدءًا من إنهاء إجراءات الوصول مرورًا بالتأمين الكامل، وصولًا إلى تنظيم نقلهم إلى الفنادق والمنتجعات السياحية لقضاء عطلاتهم على شواطئ مرسى علم ذات المياه الفيروزية والشعاب المرجانية الساحرة.

وبحسب بيانات التشغيل اليومية، يستقبل المطار 3 رحلات قادمة من بولندا، و4 من التشيك، و3 من ألمانيا، ورحلتين من إيطاليا، بالإضافة إلى رحلة داخلية واحدة، بما يعكس التنوع في الأسواق السياحية الوافدة للمدينة.

وتُظهر مؤشرات السياحة أن مطار مرسى علم يستقبل أسبوعيًا رحلات من 12 دولة مختلفة، تشمل بولندا وألمانيا والتشيك وهولندا وبلجيكا وإيطاليا، في استمرار واضح لحالة التعافي والنمو التي يشهدها القطاع السياحي بالبحر الأحمر، وترسيخًا لمكانة مرسى علم كإحدى أبرز الوجهات السياحية المفضلة لدى السائح الأوروبي.

وتتوقع شركات السياحة زيادة الحركة الوافدة خلال الأسابيع المقبلة، تزامنًا مع زيادة الطلب على المقاصد الشتوية الدافئة، وعلى رأسها مدن البحر الأحمر التي تحظى بسمعة عالمية في سياحة الشواطئ والغطس والرحلات البحرية.