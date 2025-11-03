قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

وزير الخارجية: نثق في رؤية ترامب لإنهاء الحروب والصراعات

ثمّن وزير الخارجية  الدكتور بدر عبد العاطي، دور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأساسي في التوصل إلى وقف إطلاق النار بغزة، مؤكدًا أن مصر تثق في رؤيته لإنهاء الحروب والصراعات دوليًا، وتتطلع إلى تطبيقها في إفريقيا أيضًا.

جاء ذلك خلال جلسة أعمال الحوار الاستراتيجي، التي عُقدت بين مصر والولايات المتحدة حول القضايا الإفريقية، إذ ترأس الجانب المصري الدكتور بدر عبد العاطي، فيما ترأس الجانب الأمريكي مسعد بولس، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والإفريقية، وبحضور مايكل ريجاس نائب وزير الخارجية للإدارة والموارد.

وأعرب "عبد العاطي" عن تطلع بلاده للعمل مع الإدارة الأمريكية لإنهاء وتسوية النزاعات بالقارة، واستشراف فرص التعاون في المجالات التنموية والاقتصادية والاستثمارية، خصوصًا في ظل الدور المصري الرائد لإرساء الاستقرار والأمن وتحقيق التنمية في القارة الإفريقية، وما تمتلكه من أذرع تنفيذية فاعلة مثل الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية ومركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام.

الشراكة المصرية الأمريكية
وشهدت المشاورات تناول عدد من القضايا أبرزها التطورات في السودان وليبيا ومنطقة البحيرات العظمى والساحل الإفريقي والقرن الإفريقي، فضلًا عن ملف الأمن المائي المصري.

وقال السفير تميم خلاف، متحدث الخارجية المصرية، إن الجانبين ثمنا الشراكة الإستراتيجية المتميزة التي تجمع مصر والولايات المتحدة، وعمق العلاقات بين البلدين في المجالات المختلفة، وما تمثله الشراكة من ركيزة أساسية للأمن والاستقرار في الشرق الأوسط وإفريقيا.

وأعرب الجانبان عن التطلع لمواصلة تعزيز التعاون في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية، والتنسيق بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وشددا على أهمية الحوار الإستراتيجي بين البلدين كآلية مؤسسية لتبادل الرؤى وتعزيز التنسيق وتطوير التعاون الثنائي في شتى المجالات.

